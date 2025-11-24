AEDAŞ'tan bu yıl hizmet bölgesine rekor yatırım

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), basın mensuplarıyla AEDAŞ'a saha ziyareti düzenledi.

Baydar, ziyaret kapsamındaki basın toplantısında yaptığı sunumda, özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2013'ten sonra artan nüfus ve abone sayısıyla enerji talebinde de ciddi yükselme olduğunu ifade etti.

Nüfusun 2013'te AEDAŞ hizmet bölgesindeki 3 ilde 2,7 milyon olduğunu anımsatan Baydar, "Toplam nüfus yüzde 20 büyüyerek 3,3 milyona, abone sayımız ise yüzde 24 artarak 1,8 milyondan 2,5 milyona yükseldi." diye konuştu.

Baydar, hizmet bölgesine dağıtılan enerjinin bu dönemde yüzde 60'tan fazla artışla 7,8 milyar kilovatsaatten 12,7 milyar kilovatsaate ulaştığına dikkati çekerek, "Artan talebi karşılamak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek hedefiyle 2013-2025 arasında bölgemize yaptığımız yatırımlar Haziran 2025 TÜFE rakamlarına göre 50 milyar lirayı buldu. Sadece bu yıl 3 ilimize 9 milyar liralık yatırım yaptık. Bu da yıl içinde her gün 25,6 milyon liralık yatırım demek." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımının sürdürülebilir bir gelecek için zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Baydar, AEDAŞ olarak tüm süreçleri enerji verimliliğini artıracak şekilde yeniden tasarladıklarını anlattı.

23 binden fazla armatür LED'e dönüştürülecek

Baydar, enerji kayıplarını azaltmak ve kaynakları etkin şekilde kullanmak için şebekelerini yenilerken, modern teknolojilerle donatılmış akıllı ölçüm sistemleri ve uzaktan izleme çözümleriyle enerjinin her aşamasında kontrol sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl bölgemizdeki aydınlatmalarda ciddi bir LED dönüşüm süreci yürütüyoruz. Şebekemizde LED armatür dönüşümü ile enerji verimliliğini artırıyor ve daha güvenli ve konforlu aydınlatma sağlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şirket hedefimiz kapsamında 23 bin 351 armatürün LED'e dönüştürülmesi planımız bulunuyor. Bu kapsamda mevcut 8 bin armatürü LED'e dönüştürürken, 15 bin yeni LED de tesis edeceğiz."

Söz konusu dönüşümle yıllık 3 milyon 850 bin 667 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasını öngördüklerine işaret eden Baydar, "Çalışmalarımız, Antalya merkez ilçeleri, Manavgat, Alanya, Serik, Isparta Merkez ve Burdur Merkez başta olmak üzere tüm hizmet bölgesinde başladı, 2025'in sonuna kadar devam edecek. İlerleyen yıllarda LED dönüşümünün kapsamı genişletilerek, toplam 50 bin LED armatür kullanımına ulaşılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıza ve acil durumlar için projeler geliştirildi

Baydar, dijital çözümlere de ağırlık verdiklerini aktararak, geliştirdikleri "yıldırım kaynaklı arızaların hızla tespiti" projesini anlattı.

Proje kapsamında yıldırım kaynaklı arızaların hızlı ve doğru şekilde belirlenebilmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını dile getiren Baydar, "Bu proje ile gerçek zamanlı yıldırım verilerinin arıza yönetim sistemleriyle entegre edilmesi sayesinde saha ekiplerinin arızaya müdahale süresi kısalacak, ulaşılması güç hat bölgelerinde arıza tespitinde yaşanan zorluklar azaltılacak ve SAIDI performans göstergelerinde iyileşme sağlanacak. Bu kapsamda, yıldırım kaynaklı arızaların tespitinde zamansal ve mekansal kriterlere dayalı kapsamlı bir eşleştirme yöntemi uyguluyoruz." diye konuştu.

Baydar, yapılan analizler sonucunda yıldırım olaylarıyla arıza kayıtlarının zamanının ve konumunun yüksek doğrulukta örtüştüğünü, bu yaklaşımın arıza tespit sürecinin hızlanmasına ve operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

AEDAŞ olarak AR-GE'yi teknoloji yatırımının ötesinde topluma ve çevreye katkı sağlayan bir dönüşüm alanı olarak gördüklerine işaret eden Baydar, geliştirdikleri "Deprem ve Acil Durumlara Karşı Çok Fonksiyonlu Erişim ve Aydınlatma İstasyonu" projesini anlattı.

Baydar, 1 yıl içinde tamamlayarak devreye aldıkları projenin pilot uygulamasını Burdur'da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İstasyonun üzerinde kesintisiz internet erişimi sağlayacak "uydu anteni", istasyon çevresindeki aydınlatma ihtiyacını karşılamak için "LED projektör", bölgenin uzaktan izlenebilmesini sağlayan "kamera" ile iki nokta arasında haberleşmenin sağlanabileceği özelliklere sahip bir "MESH ağı" bulunduğunu aktaran Baydar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projeyle uygun noktalara yerleştirilecek çok fonksiyonlu erişim ve aydınlatma istasyonları sayesinde afet durumunda belirli toplanma noktaları veya kritik lokasyonlarda aydınlatma, internet erişimi ve arama kurtarma araç gereçleri için enerji kaynağı olarak kullanılabilecek istasyonları geliştirilerek tesis edilmesini hedefliyoruz."