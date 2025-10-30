AEK Pay Senedi, TTK’ya uygun basımda Türkiye’de öncü oldu

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’de anonim şirketler için pay senedi basımında güvenlik ve yasal uyumu sağlayan AEK Pay Senedi, Marmara Üniversitesi’nden aldığı “Pay Senedi Basımı Uygunluk Raporu” ile TTK’nın 487’nci maddesine uygun ilk ve tek kurum oldu.

Pay senedi basımında yeni nesil güvenlik önlemlerini hayata geçirerek hem yasal uygunluğu hem de yatırımcı güvenini garanti ettiklerini kaydeden AEK Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kösebay, Marmara Üniversitesi Basım Yayım Laboratuvarı tarafından yapılan incelemeyle, AEK’nın bastığı pay senetlerinin Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) tam uyumlu olduğunu söyledi. Kösebay, “Bu onay, hem güvenlikli üretim ilkemizi hem de yasal uyum taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Ciddi bir vergi avantajı yaratır

Güvenlikli hisse senedi basımı anonim şirket ortakları için ciddi bir vergi avantajı yaratır. Gerçek kişiler, gelir vergisinden muaf olurken, tüzel kişiler önemli KDV avantajı elde eder. Kösebay, Türk Ticaret Kanunu’nun 487’nci maddesinin pay senetlerinin şirket unvanı, sermaye tutarı, kuruluş tarihi ve senedin türü gibi bilgileri içermesini ve sahtekârlığı önleyici güvenlik önlemleriyle basılmasını şart koştuğunu bu düzenlemenin pay senedini kıymetli evrak statüsüne taşıyarak hem şirket hem de ortaklar için güvenliği sağladığını kaydetti. AEK’nın güvenlikli basım hizmeti, anonim şirket ortakları için ciddi vergi avantajları da sunduğunu söyleyen Kösebay, “Gerçek kişi ortaklar, pay senetlerini en az iki yıl elde tutarak gelir vergisinden muaf olurken, tüzel kişi ortaklar pay senedi devrinde KDV ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmakta. Güvenlikli basım yalnızca vergi avantajı sağlamıyor; şirketin kurumsal kimliğini güçlendiriyor, yatırımcı güvenini artırıyor” dedi.

AEK Pay Senedi’nin hizmet anlayışı

AEK’nın kuruluşundan bu yana güvenilirlik, şeffaflık ve müşteri odaklı hizmet ilkeleriyle faaliyet gösterdiğini kaydeden Kösebay, Türkiye’nin dört bir yanındaki anonim şirketlere nama ve hamiline yazılı pay senedi basımı ve danışmanlık hizmeti sunduklarını bu sayede, şirketlerin hem yasal uyum hem de stratejik büyüme açısından güvenli bir çözüm elde ettiklerini söyledi.

Kösebay, “Anonim şirketlerin pay senedi basımı, sermaye hareketlerinde kolaylık yaratıyor ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Biz de bu süreçte şirketlerin güvenilir ve yasal çerçevede ilerlemesini sağlıyoruz” dedi.

TTK 487’inci maddesine uygunluk raporu ne işe yarar?

TTK’nın 487’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; “pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şart. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.”

Yasa koyucu TTK’nın 487. maddesi pay senetlerinin basımında sahtekârlığı önleyici bir takım güvenlik önlemleri alınmasını şart koşar. Pay senedi kıymetli evraktır ve bir biçimde sahtekârlığı önleyici güvenlik önlemleri ile korunmalıdır.

Pay senedi basımı anonim şirketler için önemli vergi avantajları sağlamaktadır. Ancak, anonim şirketlerin bu avantajlardan yararlanmak için öncelikle güvenlikli, kıymetli evrak statüsünde pay senetlerine sahip olması gerekir.