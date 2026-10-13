Afetlere karşı dayanıklı yapıların temelinde doğru yalıtım çözümleri kritik rol üstleniyor

Deprem, sel ve yangın gibi afetler, yapıların dayanıklılığını doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yapı güvenliğinin yalnızca afet anındaki koşullar üzerinden değil, yapıların afetlere hazırlıklı hale getirilmesi açısından da ele alınması gerekiyor. Isı, su ve yangın yalıtımı, yapıların farklı risklere karşı korunmasına katkı sağlayarak hem yapı ömrünün uzatılmasına hem de can ve mal güvenliğinin korunmasına yardımcı oluyor.

Özellikle su yalıtımı, yapıların taşıyıcı sistemlerinin korunması açısından kritik önem taşıyor. Yapıya sızan su, zaman içinde donatılarda korozyona yol açarak taşıyıcı sistemin dayanımını olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalar, su yalıtımı olmayan binalarda demir donatının taşıma kapasitesinin 10 yıl içinde yüzde 66 oranında azaldığını; deniz kıyısındaki yapılarda ise bu kaybın yüzde 70'e kadar ulaştığını gösteriyor. Bu durum, yapıların deprem karşısındaki dayanıklılığını da doğrudan etkileyebiliyor.

Su yalıtımının yapı güvenliğindeki rolüne ilişkin toplumsal farkındalık ise sınırlı kalıyor. ODE Yalıtım'ın 2023 yılında 26 ilden 1.067 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği Algı Araştırması”na göre, katılımcıların yalnızca yüzde 2,2'si binanın depreme dayanıklılığında su yalıtımının öneminin farkında olduğunu belirtiyor. Her 100 kişiden 45'i oturduğu binada su yalıtımı olup olmadığını bilmezken, katılımcıların yaklaşık yüzde 64'ü su yalıtımının maliyetini yüksek veya çok yüksek olarak değerlendiriyor. Oysa su yalıtımının toplam bina maliyeti içindeki payı yaklaşık yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.



Doğru uygulanan su yalıtımı, yapı elemanlarının su ve neme karşı korunmasına katkı sağlıyor. Isı yalıtımı ise yapıların değişen iklim koşullarına karşı korunması ve bina ömrünün uzatılmasına önemli bir katkı sunarken, yangın yalıtımında kullanılan doğru çözümler ise yangının ve dumanın yayılımını yavaşlatarak güvenli tahliye için gereken sürenin artırılmasına destek oluyor.

“Yalıtım, afetlere hazırlığın önemli bir parçası”

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, doğal afetlere karşı dayanıklı yapıların oluşturulmasında önleyici uygulamaların önemine dikkat çekerek, “Doğal afetlerin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da doğru önlemlerle yapıların bu risklere karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayabiliriz. Yalıtım da afetlere hazırlığın önemli bir parçası. Doğru su yalıtımı taşıyıcı sistemlerin korunmasına, yangın yalıtımı yangının ve dumanın yayılımının sınırlandırılmasına, ısı yalıtımı ise yapıların değişen iklim koşullarına karşı korunmasına katkı sağlıyor. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü vesilesiyle, afetlere hazırlığın yalnızca afet anına değil, yapıların tasarımından uygulamasına kadar uzanan bütüncül bir süreç olduğuna dikkat çekmek istiyoruz” dedi.