Afkar, Türkiye’nin vakum valfi ithalatını geriletiyor

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Suriye’nin Humus kentinde plastik enjeksiyon ve kalıp sektöründe faaliyet gösterirken 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Gaziantep’e yerleşen Suriyeli sanayiciler tarafından 2014 yılında kurulan Afkar Mold & Plastik, yeni üretim hatlarıyla büyümesini sürdürüyor. Medikal ve kozmetik sektörleri için ürettiği özel plastik kalıpların yanı sıra Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu sıvı pompa üretim yapan firma büyüme yatırımlarıyla ithalatı geriletiyor. Afkar Mold & Plastic Genel Müdürü Yahya Atassi, ürettikleri plastik kalıpların kalp pili, insülin aparatları, acil yardım kitleri ve serum parçalarının üretiminde kullanıldığını söyledi. Şuanda İstanbul, Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten onlarca firmaya plastik kalıp ürettiklerini belirten Yahya Attasi, 2017 yılından itibaren de Türkiye’de üretimi olmayan vakum valfi adı verilen sıvı sabun pompası üretimine yöneldiklerini söyledi. 3 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından Avrupa’dan getirdikleri makine hatlarıyla seri üretime başladıklarını kaydeden Attasi, “2019 yılında ilk faturalarımızı kestik. Bu fatura aynı zamanda Türkiye’nin ilk yerli vakum valfinin faturası oldu. Seri üretimimizin duyulmasıyla birlikte kozmetik, kimya, gıda sektöründen talepler almaya başladık. 2020 yılında başlayan pandemi ile birlikte dezenfektanlara yönelimin artması ve uzak doğu pazarından gelen ithal ürünlerin kesilmesi ile birlikte hızlı bir büyüme sürecine girdik. 2022 yılında İGATE Holding ile ortaklık anlaşması yaptık. Bu ortaklık ile büyümemizi hızlandırırken, ürün kalitemizi de Avrupa standartlarına çıkarttık. Şuanda Türkiye’deki zincir süpermarketler ile kozmetik markaların plastik vakum valflerinde en büyük tedarikçisi konumundayız. 100’e yakın farklı çeşidimiz var. Ayrıca iş ortaklarımızın ihtiyacı olan tüm ambalajlara uygun kalıpları üretecek üretim altyapısına da sahibiz” dedi.

Robotlar ve otomasyon ile rekabet gücünü koruyor

Ürettikleri ürünlerle Türk kimya ve kozmetik sektörlerinin Çinli plastik üreticilere bağımlılığını azalttıklarını ifade eden Yahya Atassi, 10 bin metrekare kapalı alan içerisinde üretim yaptıklarını ve toplam istihdamlarının da 125 kişiye ulaştığını aktardı. 1 milyon dolar bütçeyle yeni bir montaj hattı daha kurduklarını belirten Atassi, “Yeni makinemizin de üretime başlamasıyla birlikte üretim kapasitemiz yüzde 10 artarak aylık toplamda 30 milyon adet kapasiteye ulaşacak. Türkiye’nin neresinde olursa olsun iş ortaklarımıza en fazla 1 hafta termin süresi ile hizmet veriyoruz. Çin’den sipariş edilen ürünler en az 3 ayda geliyor. Düşük termin süresi ile iş ortaklarımızın ucuz Çinli ürünlere olan bağımlılığını ve yüksek stok tutma riskinden kurtarıyoruz. Son olarak tamamladığımız otomasyon teknolojileri ve robot yatırımlarıyla birlikte rekabet gücümüzü daha da artırdık. Çinli firmalarla yurt içinde de yurt dışında da rekabet edebilir durumdayız” diye konuştu.

İhracatta gözünü Amerika ve Kanada’ya dikti

Toplam üretimlerinin yarısını ihracata gönderdiklerini ifade eden Yahya Attasi, en önemli pazarlarının Avrupa olduğunu kaydetti. Danimarka’da kurdukları bayi ile Avrupa pazarında sürdürülebilir şekilde büyüdüklerini dile getiren Atassi, şöyle devam etti: “İtalya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa’ya aktif ihracatımız devam ediyor. Afrika pazarında Libya, Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır pazarlarında ihracat yapıyoruz. Afrika pazarına giriş yapmak için girişimlerimiz sürüyor. Kıtaya ilk ihracatımızı Güney Afrika üzerinden yapacağız. 2025 yılında ihracattaki en önemli hedefimiz Amerika ve Kanada pazarlarına giriş yapmak. Amerika’da Trump yönetimiyle birlikte gümrük vergilerinde yeni bir dönem başladı. Burada ticari dengeler yeniden kuruluyor. Bizim gibi plastik ürünler üreten firmalar için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bu pazarlarda çok büyük bir tüketim var. Söz konusu pazarlarda Çinli üreticilere göre kalite, navlun ve termin avantajımız var. Bu rekabet avantajlarını yeni dönemde fırsata çevirip pazarda önemli bir konuma gelmeyi amaçlıyoruz.”

Geri dönüştürülebilir vakum valfleri için Ar-Ge’ye başladı

Avrupa’daki konumlarını sağlamlaştırmak ve Amerika kıtasına hızlı bir giriş yapmak üzere yürüttükleri ar-ge projelerinden de bahseden Yahya Attasi, şunları söyledi: “Ev temizlik kimyasallarında ürün püskürtmek için kullanılan mini trager ürünlerindeki Ar-Ge çalışmalarını başarıyla tamamladık. Bu yıl sonuna kadar söz konusu ürünlerde seri üretime başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ürünlerimizin geri dönüşümünü sağlamak üzere yüzde 100 plastik malzemeden vakum valfi üretmek istiyoruz. Bu alanda ürün geliştirme sürecimiz devam ediyor. Mevcut ürünlerimizde paslanmaz çelik yay ve cam boncuk kullanmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla ürünlerimizin söküm işlemlerindeki yüksek işçilik süreci nedeniyle ürünlerimiz geri dönüştürülemiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak üzere yüzde 100 plastik malzemelerden vakum valfi üretmeye çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarda bir neticeye ulaşacağız.”