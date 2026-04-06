Ağaoğlu GYO halka arzında talep 1,6 katın üstüne çıktı

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Ağaoğlu GYO”) paylarının halka arzında talep toplama süreci 1-3 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şirket sermayesi 595.348.000 TL’den 701.000.000 TL’ye çıkarılarak artırılan 105.652.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortak Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70.348.000 TL nominal değerli paylar dahil olmak üzere toplam 176.000.000 adet pay halka arz edildi.

Halka arz fiyatı 1 TL nominal değerli pay başına 21,10 TL olarak belirlendi ve halka arz büyüklüğü 3.713.600.000 TL olarak gerçekleşti. Toplamda 917.413 yatırımcı halka arzda yer aldı; yurt içi bireysel yatırımcılar 917.000, yurt içi kurumsal yatırımcılar 227, yurt dışı kurumsal yatırımcılar 13 ve Ağaoğlu Şirketler Grubu çalışanları 173 kişiydi.

Talep yoğunluğu yüksek oldu: yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisatın yaklaşık 1,6 katı, kurumsal yatırımcılar 8,7 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar 3,5 katı talepte bulundu. Dağılım ise şöyle gerçekleşti: yurt içi bireysel yatırımcılar 110.880.000 pay (%63), şirket çalışanları 3.520.000 pay (%2), yurt içi kurumsal yatırımcılar 44.000.000 pay (%25) ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar 17.600.000 pay (%10) aldı.