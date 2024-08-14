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AGESA Hayat ve Emeklilik'ten 7,7 milyar liralık prim üretimi

AGESA hayat ve Emeklilik 1 Ocak 2024 - 31 Temmuz 2024 döneminde 7,7 milyar liralık primi üretimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AGESA Hayat ve Emeklilik'ten 7,7 milyar liralık prim üretimi
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AGESA Hayat ve Emeklilik'in pirim üretimi yılın yedi aylık döneminde yüzde 101 arttı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin 1 Ocak 2024 ile 31 Temmuz 2024 dönemine ilişkin prim üretimi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin prim üretiminin hayat dalında 7 milyar 584 milyon lira, hayat dışında da 143 milyon 230 milyon lira prim üretimi gerçekleştiği belirtilerek, "Prim üretimi toplam 7.728.014.037 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz yüzde 101 oranında artış göstermiştir" denildi.

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