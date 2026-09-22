AgeSA’ya, Youth Awards 2026’dan bronz ödül

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, genç yeteneklere yönelik insan ve kültür yaklaşımıyla Youth Awards 2026’da ödüle layık görüldü.

Youthall tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Youth Awards kapsamında, 227 farklı üniversite ve 173 farklı bölümden gençlerin katılımıyla “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” belirlendi. AgeSA, 201 bin 740 oyun kullanıldığı araştırmada “En Çok Çalışılmak İstenen Sigortacılık Şirketi” kategorisinde bronz ödül aldı.

“Önümüzdeki dönemde de gençlerin kariyer yolculuklarına eşlik etmeyi sürdüreceğiz”

“AgeSA’da genç yeteneklerin potansiyellerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve yaptıkları işle anlamlı bir etki yaratabilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz” diyen İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, ödüle ilişkin şunları söyledi:

“Youth Awards’ın doğrudan gençlerin çalışma hayatına ilişkin beklentilerini ve tercihlerini yansıtması, aldığımız bu ödülü bizim için ayrıca anlamlı kılıyor. Yıl boyunca üniversite iş birliklerinden kariyer etkinliklerine, staj programlarından gelişim ve mentorluk uygulamalarına kadar pek çok alanda gençlerle bir araya geliyor, onları dinliyor ve beklentilerini çalışan deneyimimizi geliştirirken dikkate alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gelişimi destekleyen uygulamalarımız ve yetenek programlarımızla gençlerin kariyer yolculuklarına eşlik etmeyi sürdüreceğiz.”