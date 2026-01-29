Agriprix tarım aktörlerini tek platformda buluşturuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Agriprix; çiftçileri, kooperatifleri, toptancıları, restoran ve otel zincirlerini, marketleri ve büyük alıcıları yapay zekâ destekli tek bir ticaret platformunda buluşturuyor.

Platform, tarım ürünlerinin listelenmesinden dinamik fiyatlandırmaya, akıllı eşleştirmeden sipariş–ödeme akışına ve nakliyeye kadar tüm süreci saniyeler içinde, tam şeffaf ve izlenebilir bir yapıda yönetiyor. Açıklamada “Agriprix, Alibaba gibi B2B hacmi ve ürün çeşitliliği sunuyor, Skyscanner gibi anlık fiyat karşılaştırması ve en iyi eşleştirmeyi sağlıyor, bunu tarım değer zincirinin tamamına yayarak yapıyor. Bu, sadece “dijitalleşme” değil; tarım ürünleri ticaretinde karar alma biçiminin sezgiden veriye taşınması anlamına geliyor” denildi.

Komisyon maliyetleri sistemden çıkıyor

Bugün birçok ülkede tarım ürünleri ticaretinde aracı komisyonları toplam marjın yüzde 35–50’sine kadar çıkabildiğine işaret edilen açıklamada Agriprix’in stok tutmayan, depo işletmeyen, filo yatırımı yapmayan “asset-light” modeliyle bu maliyetleri sistemden büyük ölçüde çıkardığı kaydedildi.

Agriprix Kurucu Ortağı ve CEO’su Enes Kaan Öztürk, “Biz tarımı ‘havalı’ göstermek için teknoloji üretmiyoruz. Teknolojiyi görünmez kılıp paranın, zamanın ve ürünlerin optimum seviyede doğru kanallardan akmasını sağlıyoruz. Hem üretici hem toptancı hem de son alıcı aynı anda kazanıyorsa, orada Agriprix çalışıyordur” diye konuştu. Agriprix Kurucu Ortağı Dr. Altuğ Özaslan ise sektörün yapısal sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Tarım ürünleri ticaretinde sorun yazılım eksikliği değil; katılaşmış ticari ilişkiler, sektörün göbeğine oturmuş monopol toptancılar, dağınık veri ve anlık bilgiden yoksun karar alma süreçleri. Agriprix, bu sorunların hepsini tek bir ticaret platformunda çözen, tüm tarafların faydasını maksimize edecek şekilde tedarik zincirini yeniden optimize eden altyapı.”

Açıklamada platformun, üretici ve alıcı için daha hızlı satış, daha doğru fiyat, daha az kayıp ve daha öngörülebilir nakit akışı anlamına geldiği kaydedilerek Kanada’da pilot çalışmalarını sürdüren Agriprix’in Kuzey Amerika pazarında hızla ölçeklenmeyi, ardından da Avrupa ve diğer büyük tarım ihracatçı bölgelerine açılmayı hedeflediği belirtildi.