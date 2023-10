Agrobest Grup, İSO 500’e endüstri 4.0 ile döndü

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Dünya genelinde 650'yi aşkın bitki koruma ürünü ruhsatına sahip olan Agrobest Grup, Manisa Salihli'de 215 bin metrekarelik alanda, endüstri 4.0 teknolojisi ile kurduğu tesisinin de katkısı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen ve en büyük sanayi kuruluşlarını sıralayan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi. Bitki koruma, bitki besleme, hibrit tohum ve hasat sonrası çözümler gibi birçok alanda uzmanlaşan Agrobest Grup, listede 490'ıncı sıraya yerleşti.

Tarım ve gıda alanında sağladıkları katma değeri artırmak ve Türkiye’yi bu alanda uluslararası arenada temsil etmek için uzun yıllardır çalıştıklarını vurgulayan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, "Bu nedenle, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer aldığımız için çok gururluyuz. Ülkemizin sanayi ve tarım sektörlerinin büyümesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tüm dünyada çiftçilere en iyi tarım çözümlerini sunmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu başarı, sadece bir rakamdan ibaret değil, aynı zamanda birçok unsurdan beslenen bir öykü. İlk olarak bu başarı, Agrobest Grup'un değerlerine ve misyonuna bağlılığının bir sonucu. Her zaman kaliteye ve sürdürülebilirliğe odaklanarak, çiftçilerimize yüksek formülasyon teknolojisine sahip, yenilikçi ürünler sunma konusundaki kararlılığımız, bu başarıya ulaşmamızı sağlayan önemli faktör” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük bitki koruma ürünü tesisini endüstri 4.0 teknoloji ile Manisa Salihli'de kurduklarını anlatan Eroğlu, “Bu başarıyı getiren unsurlardan biri de bu tesisimiz oldu. Ayrıca, bu başarı, Agrobest Grup ailesinin bir parçası olan her bir çalışanın özverili çabalarının sonucu. Agrobest Grup'un her kademesindeki çalışanlar, bu başarıya ulaşmamızda kilit rol oynadılar. Onların azmi, tutkusu ve işlerine olan bağlılıkları, bu başarının temel taşları. Bu vesileyle, Agrobest Grup ailesinin her bir üyesine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Uzman kadrolarımız, Ar-Ge faaliyetlerimiz ve yeni yatırımlarımızla ülke ekonomisine ve tarımın geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.