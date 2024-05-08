Agrobest Grup, yeni yatırımı için temel atma töreni düzenliyor

İZMİR / EKONOMİ

Agrobest Grup, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan üretim tesisinin ikinci etabının yapımına başlayacağını açıkladı. Yeni lojistik ve üretim tesisi yatırımı için 16 Mayıs’ta temel atma töreni düzenlenecek. Salihli OSB’de gerçekleştirilecek törenin sektörün önde gelen paydaşlarının katılımıyla önemli bir etkinlik olması bekleniyor.

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, yeni yatırımın şirketin büyüme stratejisinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Eroğlu, bu yatırım ile bölgede yarattıkları istihdamı daha da büyüteceklerini ifade etti.

Tarımdan kazandıklarını tarım sektörüne yatırmaya devam edeceklerin vurgulayan Eroğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana, sürekli olarak büyüyüp gelişerek ülkemize ve dünya tarımına daha fazla katkı sağlamaya çalıştık. Büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü tesisi ünvanına sahip Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisi’miz, 2. etabının yapımı ile birlikte dünyanın en büyük tesisleri arasında sıralanacak. Tesisimizin 3’üncü etabının yapına ise 2027 yılında başlayacağız. Türk tarımını hak ettiği düzeye getirmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm çiftçileri ve tarım paydaşlarını temel atma törenine davet eden Eroğlu, “Bu yeni yatırımımız, Agrobest Grup'un Türk tarımına ve endüstrisine olan bağlılığını ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkısını vurguluyor” ifadelerini kullandı.