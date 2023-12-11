Agrotech, Manisa’da gübre üretim tesisi satın alıyor

Agrotech, geçen ay gerçekleştirdiği halka arzın ardından yatırım atağına geçti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Manisa’da yüksek teknoloji ile gübre üretimi yapan ve 60 bin ton/yıl üretim kapasitesi olan granül, sıvı, jel ve toz gübre üretim tesisini satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.

Sektörde tedarikçi olarak da önemli konumda olan gübre üretim tesisinin yüzde 70’inin satın alınmasıyla birlikte Agrotech, uluslararası organik gübre üretim sertifikasına ve 80’in üzerinde gübre lisansına sahip olacak.

Kasım ayında halka arzla hisselerinin yüzde 25’ini halka açan Agrotech’in, Manisa’daki gübre üretim tesisinin satın alınması yönündeki girişimleri, şirketin halka arzdan hemen sonra gerçekleştirmeyi planladığı önemli yatırımlardan biri oluyor.

“Çiftçilerimiz düşük fiyata kaliteli ve yerli gübreye kavuşacak”

Bu satın alma ile birlikte kendi tarlalarının girdi arz güvenliğini de sağlayacak olduklarını söyleyen Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “Devam eden yatırımlarımız ve başarılı çalışmalarımız ile ülkemiz dışında da önemli bir aktör haline gelerek dünyada söz sahibi şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimizi, tüm tarım bileşenlerini 360 derece bir araya getirerek dışa bağımlılığı sıfıra indirme odaklı iş modelimiz çerçevesinde, ülkemiz için büyük öneme sahip gübre sektörüne genişletmeye hazırlanıyoruz. Bu sayede ekosistemimizdeki tüm üreticilerin girdi maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi de hedefliyoruz; bu stratejik hamle sayesinde çiftçilerimiz, düşük fiyata hem kaliteli hem de yerli gübreye kavuşacak.” dedi.

“Yüksek teknolojimizi tarıma entegre ediyoruz”

200 bin metrekaresi kapalı sera olmak üzere yaklaşık 3 milyon metrekare olan bahçelerinde elma, armut, kiraz ve ceviz ürettiklerini; Burhaniye’deki seralarında topraksız tarım yöntemiyle domates yetiştirdiklerini anlatan Keskin, Agrotech bünyesindeki güçlü yazılım departmanı ile eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında geliştirdikleri yüksek teknolojiyi tarıma entegre etmeyi hedeflediklerini; böylece, suyun ve toprağın daha verimli kullanılacağı, yeraltı sularının korunacağı, çiftçinin daha iyi gelir elde edeceği sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçireceklerini söyledi. Keskin, ayrıca hisselerinin yüzde 70’ini satın almak için ön görüşmelerde bulunduklarını firmanın granül, sıvı, jel ve toz gübre üretim faaliyetinde bulunduğunu ve yıllık ve 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.