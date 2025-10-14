Agrotech'te üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarım teknolojilerinde dijital dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedefleyen Agrotech'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Bilişim ve teknoloji sektöründe 30 yıla yakın deneyime sahip Yusuf Arslantürk, şirkette CTO pozisyonuna getirildi.

Agrotech'in Türkmenistan başta olmak üzere Orta Asya'daki teknoloji yatırımlarını ve Dubai merkezli olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki projelerini yönetecek Arslantürk, şirketin yapay zeka ve drone tabanlı çözümlerinin tarım teknolojilerine entegrasyon süreçlerine de liderlik edecek.

Türkiye'nin yanı sıra uluslararası ölçekte birçok dijital dönüşüm, altyapı optimizasyonu ve büyük ölçekli teknoloji projesine liderlik eden Arslantürk, kariyeri boyunca bilgi teknolojileri, sistem altyapısı, yazılım geliştirme, ağ güvenliği ve proje yönetimi alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agrotech İcra Kurulu Başkanı Tevfik Çerçinli, atamanın, şirketin küresel teknoloji vizyonunda yeni bir dönem başlattığını belirtti.

Çerçinli, "Yusuf Arslantürk'ün katılımıyla, teknoloji yatırımlarımızın ölçeği ve etkisi artacak. Yapay zeka, drone sistemleri ve akıllı tarım teknolojilerinde yenilikçi adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.