Agrotech’ten yeni yatırım kararı: Silikon Vadisi’nde şirket kuracak

Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıkla ile birçok ülkeye ihraç ettiği yapay zeka temelli e-ticaret, e-sağlık ve akıllı tarım uygulamalarının satışını yapmak üzere ABD'nin Silikon Vadisi’nde şirket kurmak üzere yatırım kararı aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, yerli iş gücü ile üretilen ürünlerin kurulacak yeni şirketle dünya genelinde yaygın bir pazar payına sahip olması ve Türkiye’ye döviz kazandırılması hedefleniyor.