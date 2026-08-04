Tvibu ağustos ayı boyunca birçok filmi izleyiciyle buluşturacak

Yaz mevsimi devam ederken tatil keyfine eşlik edecek dopdolu bir film seçkisi sunan Tivibu, sinemanın en yeni yapımlarını ve sevilen klasikleri izleyicilerle buluşturuyor. Animasyondan aksiyona, bilim kurgudan romantik dramaya, korkudan maceraya uzanan zengin seçki; Kirala Satın Al ve Film klasörlerinde ekranlara geliyor. Sevilen klasiklerin devam yapımları “Gladyatör II”, “John Wick 4”, gerilim türünün dikkat çeken devam halkası “Saklambaç 2” ve Pixar'ın merakla beklenen yeni animasyon filmi “Hoplayanlar” gibi öne çıkan yapımlar tatilin son günlerinde sinema keyfini katlıyor.

Yaz boyunca konuşulan filmler Tivibu'da

Film seçeneğine eklenen epik tarih filmi “Gladyatör II”, usta yönetmen Ridley Scott imzasıyla ilk filmin ardından yıllar sonra geçen hikâyeyi beyaz perdeye taşıyor. Pedro Pascal, Paul Mescal gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu yapım; Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında gladyatör olmaya zorlanan Lucius'un adalet arayışını konu alıyor. Film, görkemli savaş sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla yazın en dikkat çekici seyir deneyimlerinden birini sunuyor.

Romantik dram türündeki “Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk”, Oscar adayı Margot Robbie ve Altın Küre ödüllü Colin Farrell'ı aynı hikâyede buluşturarak izleyicileri umut, aşk ve ikinci şanslar üzerine dokunaklı bir yolculuğa çıkarıyor. Tesadüflerin hayatları nasıl değiştirebileceğini etkileyici bir anlatımla işleyen film, geçmişle yüzleşmenin ve yeni başlangıçlara cesaretle adım atmanın önemini duygusal bir atmosfer eşliğinde ekrana taşıyor. Güçlü oyunculuk performansları, sıcak anlatımı ve etkileyici görsel dünyasıyla öne çıkan yapım, yaz akşamlarında izleyicilere hem duygusal hem de ilham veren bir seyir deneyimi sunarak ayın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor.

Aksiyon sinemasının en sevilen serilerinden “John Wick 4”, Keanu Reeves'in hayat verdiği efsane suikastçı John Wick'in, Yüksek Şûra'ya karşı verdiği ölüm kalım mücadelesini dünyanın farklı şehirlerine uzanan soluksuz bir macerayla izleyiciyle buluşturuyor. Paris'ten Osaka'ya uzanan etkileyici atmosferi, ustalıkla tasarlanmış dövüş ve takip sahneleri, göz alıcı aksiyon koreografileri ve yüksek temposuyla öne çıkan yapım serinin en iddialı filmleri arasında gösteriliyor. Aksiyonun bir an olsun hız kesmediği “John Wick 4”, sürükleyici hikâyesi ve görsel şöleniyle yaz tatilinde heyecanı yüksek seviyelere çıkarıyor.

Animasyon şöleni başlıyor

“Damalı Ninja 3”, “Uzaylı Dostum Flik”, “Cesur Kirpi”, “Köpekler Kurtlara Karşı” ve “Asil Prenses” ve daha birçok animasyon filmi ağustos ayında Film klasöründe izleyicilerle buluşuyor. Macera, mizah ve sıcak dostluk hikâyelerini bir araya getiren bu renkli animasyonlar, çocukların tatil heyecanına eşlik ederken ailece geçirilecek keyifli yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

“Asil Prenses”, klasik masallardan ilham alan, eğlenceyi macera ve romantizmle buluşturan sıcacık bir animasyon olarak öne çıkıyor. Güçlü, özgür ruhlu bir prenses ile cesur bir kralın yollarının kesişmesini konu alan film, önyargıları aşmanın, sevginin ve kendi kaderini seçmenin önemini eğlenceli bir dille anlatıyor. Renkli karakterleri, etkileyici görsel dünyası ve mizah dolu anlatımıyla hem çocuklara hem de ailelere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

“Köpekler Kurtlara Karşı”, cesaretin ve kendini olduğu gibi kabul etmenin önemini eğlenceli bir macerayla ekrana taşıyor. Genç kurt Freddy Lupin'in beklenmedik olaylar sonucunda dünyayı tehdit eden güçlere karşı verdiği mücadeleyi konu alan film, dostluk, fedakârlık ve özgüven temalarını mizah dolu anlatımıyla işliyor. Hareketli temposu, renkli animasyonları ve eğlenceli karakterleriyle her yaştan izleyiciye keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

Ağustos ayında Kirala Satın Al seçeneğine eklenen 2026 yapımı “Hoplayanlar, bilim kurgu ile macerayı sıcak, eğlenceli ve duygu yüklü bir hikâyede buluşturuyor. Filmin merkezinde, hayvanlara büyük bir sevgi besleyen genç Mabel yer alıyor. Bilim insanlarının geliştirdiği çığır açan bir teknoloji sayesinde bilincini gerçekçi bir robot kunduzun bedenine aktaran Mabel, hayvanların dünyasını onların gözünden deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Kirala Satın Al seçeneğinin öne çıkan yapımı “Saklambaç 2” ise, ilk filmin yarattığı tansiyonu daha da yükselten sürükleyici bir devam hikâyesini ekrana getiriyor. Hayatta kalma mücadelesinin izlerini geride bırakmaya çalışan Grace, kendisini bu kez geçmişin karanlık sırları ve yeni tehditlerle örülü çok daha tehlikeli bir oyunun içinde buluyor. Her an yön değiştiren olay örgüsü, beklenmedik sürprizleri ve yüksek temposuyla izleyiciyi nefes kesen bir kovalamacaya ortak eden yapım, yaz gecelerine gerilim dolu bir atmosfer katıyor.