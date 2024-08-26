AHES GYO'dan 1,26 milyar liralık halka arz büyüklüğü

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 21, 22, 23 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşirken, toplam büyüklük de 1,26 milyar TL olarak kaydedildi.

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,20 TL olarak açıklanırken 50 milyon TL nominal değerli hisse halka arz edildi. Açıklamaya göre halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 3,70 katı oranında talep geldi.