AHL Pay, yastık altı altınları ekonomiye kazandıracak

AHL Pay'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası tarafından geniş kapsamlı Elektronik Para Kuruluşu lisansına sahip olan AHL Pay'in söz konusu faaliyeti kapsamında, ülke genelindeki anlaşmalı kuyumculara teslim edilen fiziki altınlar, Ahlatcı Metal Rafineri aracılığıyla AHL Pay uygulamasındaki altın hesabına saniyeler içerisinde transfer edilerek finansal sisteme kazandırılıyor.

Altın tasarrufu sahibinin fiziken altını saklamak yerine AHL Pay uygulamasındaki altın hesabında tutarak finansal piyasaların avantajlarından yararlanması sağlanıyor. Ülke genelindeki tüm şehirlerde mevcut olan anlaşmalı kuyumculara teslim edilen fiziki altınlar, birkaç saniye içerisinde AHL Pay uygulamasındaki altın hesabına yatırılabiliyor.

Ahlatcı Metal Rafinerinin ülke ekonomisine kaynak sağlanması ve tasarruf sahibinin kazanç sağlaması amacıyla uygulamakta olduğu Altın Tasarrufu Oluşturma Modeli (ATOM) üst markası dahilinde, ATOM Merkez ve ATOM Hesapta olmak üzere iki farklı uygulamayla yastık altındaki altın finansal sisteme kazandırılıyor.

ATOM Hesapta, anlaşmalı kuyumculara teslim edilen altının, kuyumcuya teslim edildiği anda tasarruf sahibinin ilgili finans kurumundaki altın hesabına yatırılmasını sağlayan bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, altın ekosistemi için çok önemli bir faaliyeti aktif hale getirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Çetin, "Bu uygulamamızla fiziki altın birikimi olan vatandaşlarımızın tasarruflarını finansal sistem kapsamında değerlendirebilmeleri için ATOM Hesapta uygulaması geliştirildi. ATOM Hesapta uygulaması benzer faaliyetlere göre milyem avantajları içerdiği için, tasarruf sahibinin birikiminden kayıp yaşamamasını sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sadece gram altın ve cumhuriyet altını gibi standart altın türlerinin değil, bilezik, yüzük, küpe, kolye gibi tüm kuyum ürünlerinin de ATOM Hesapta ile AHL Pay uygulamasındaki altın hesabına aktarılabildiğinin altını çizen Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin tüm şehirlerinde ATOM üyesi kuyumcularımız mevcuttur. Altın birikimini AHL Pay'e aktaran kullanıcılarımızın hesabındaki altını çok avantajlı Altın-TL kuru ile Türk Lirasına çevrilmesi mümkündür. Bu konuda geliştirmelerimize devam ediyoruz, amacımız altın birikiminin teminat olarak uygulandığı ve kullanıcının bu teminat dahilinde kredi kullanabilmesini sağlamak istiyoruz. Hırsızlık gibi risklerden, kiralık kasa gibi maliyetlerden kaçınmak isteyen altın birikimine sahip vatandaşlarımızın ATOM Hesapta ile AHL Pay'e altın birikimlerini güvenli ve hızlıca aktarmasını öneririz."