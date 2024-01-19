Ahlatcı Doğal Gaz bağlı ortaklığı için sermaye artırım kararı

Ahlatcı Doğal Gaz, bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 3 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şirket konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sermayesine %70 oranında iştirak edilen bağlı ortaklığımız Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, söz konusu sermaye artırımında Ahlatcı Doğal Gaz'ın sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda ortaklık oranının nispetinde nakden sermaye ödemesinde bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye artırımına ilişkin ödenecek tutarın, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı halka arz izahnamesinde ve 29.11.2022 tarihli Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporda da belirtildiği üzere halka arz gelirinden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'de (AHL Ahlatcı Finansal) %70 oranında pay sahibi olduğundan, söz konusu sermaye artırımına katılım amacıyla yapılacak 2.030.000.000 TL tutarındaki ödeme AHL Ahlatcı Finansal üzerinden gerçekleştirecektir."