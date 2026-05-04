Ahlatcı Doğal Gaz, BIST Katılım Tüm Endeksi’ne dahil edildi. Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, şirketin 31 Aralık 2025 tarihli finansal raporlarının yayımlanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1 Haziran 2026’ya kadar ek süre verildiği daha önce ilan edilmişti.

Yapılan değerlendirme sonucunda, şirketin 27 Nisan 2026 tarihinde KAP’ta yayımladığı Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu (KAFİF) dikkate alınarak, AHLATCI DOĞALGAZ paylarının 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm Endeksi’ne dahil edilmesine karar verildi.

Kararla birlikte Ahlatcı Doğal Gaz hisseleri, katılım finansı ilkelerine uygunluk kriterlerini sağlayan şirketlerin yer aldığı endekste işlem görmeye başladı.