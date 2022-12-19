Ahlatçı Doğal Gaz’dan 3.5 milyar liralık halka arz

Ahlatçı Doğal Gaz, son yılların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Halka arz sonuçlarına ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, halka arza ilişkin talep toplama işlemlerinin, 14-15-16 Aralık arasında gerçekleştirildiği belirtilerek halka arz edilen 52.750.000 TL nominal değerli payların tamamının satışının yapıldığı kaydedildi. Toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 481 milyon 500 bin TL olduğu kaydedilen açıklamada “Halka arz edilen toplam 52.750.000 TL nominal değerli payların 4,35 katına denk gelen 229.317.193 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Yatırımcılara ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu yatırımcılara tahsis edilen toplam 21.100.000 TL nominal değerli payların 8,05 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen 10.550.000 nominal değerli payların 9,60 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen 10.550.000 TL nominal değerli payların 6,50 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen 26.375.000 TL nominal değerli payların 2,04 katı, Yurt Dışı Kurumlar Yatırımcılara tahsis edilen 5.275.000 TL nominal değerli payların ise 1,04 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.” denildi.