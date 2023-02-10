Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı’ndan 25 milyonluk yardım paketi

Ahlatcı Eğitim Sağlık Ve Yardım Vakfı, yaptığı açıklama ile depremde zarar görenlere yönelik 25 milyon liralık yardım paketi hazırlayarak AFAD kanalıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

Vakıf bünyesinde Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak tüm resmi kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalara başlandığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez ve taşra teşkilatlarıyla iletişime geçilerek, depremin hasar verdiği tüm bölgelerde ihtiyaç duyulan, ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri grubumuz bünyesindeki şantiyelerimizde faaliyetler durdurularak deprem bölgelerine gönderilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın ısınma, barınma ve beslenme ihtiyaçları tespit edilerek ilk etapta yaklaşık 25 milyon Türk Lirası değerindeki yardım paketi Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı tarafından satın alınarak 08.02.2023 saat 04:00 itibarıyla Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesine sevk edilmiştir.”