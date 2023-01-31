Ahlatcı, Enerya Enerji'yi halka açıyor

Ahlatcı Doğal Gaz, Enerya Enerji'yi halka arz etme kararı aldı. Ahlatcı'dan Pazartesi akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 99,7 ortaklığı olan Enerya Enerji'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildiği ifade edildi.