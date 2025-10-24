Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’deki güçlü çay kültürünün, Ahmad Tea’nin değerleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu kaydeden Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, önümüzdeki beş yılda, Türkiye’nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngördüklerini söyledi.

Türkiye’nin Ortadoğu ve Asya’ya bağlantısı nedeniyle güçlü bir konumda olduğunun altını çizen Afshar, ürünlerinin tüm tüketicilere hitap etmesi için çalıştıklarını söyledi. Afshar, bu büyümeyi uzun vadede desteklemek amacıyla Türkiye’de fabrika yatırımı seçeneklerini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

"İstikrarlı büyüyeceğiz"

Türkiye’nin markaları için sunduğu potansiyele dikkat çeken Ahmad Tea Global Pazarlama Direktörü Tracey Wakelin de, “Türkiye’nin çayla kurduğu kültürel bağ, Ahmad Tea için büyük bir fırsat. Amacımız, bu köklü çay geleneğine zarafet ve ilham katmak. Premium segmentte güvenilir bir marka olarak konumlanırken, her temas noktasında tüketicilerle güçlü bir duygusal bağ kurmayı ve üstün lezzetli çay ile sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yapraklar arasındaki bağı pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ahmad Tea Türkiye Genel Müdürü Davood Bayrami ise markanın önceliklerini şöyle özetledi:

“Türkiye bizim için stratejik öneme sahip bir pazar. Burada uzun vadeli bir büyüme planıyla, dağıtım ağımızı genişletmeyi, marka bilinirliğimizi artırmayı ve premium segmentteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk tüketicisinin kaliteye ve otantik deneyimlere verdiği değer, Ahmad Tea’nin DNA’sıyla mükemmel bir uyum içinde. Önümüzdeki dönemde perakende, online satış ve HORECA kanallarında varlığımızı artırarak istikrarlı bir büyüme sağlamayı planlıyoruz.”

Nielsen 2024 verilerine göre markanın Türkiye çay pazarındaki payı %0,3’e ulaştı ve çay markaları arasında 12. sırada konumlandı. 2023’e kıyasla %102 değer ve %94 hacim artışıyla güçlü bir büyüme kaydedildi. Şirket, bu büyümeyi uzun vadede desteklemek amacıyla Türkiye’de fabrika yatırımı seçeneklerini değerlendiriyor.