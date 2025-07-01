Ahmet Güneştekin’in “Yoktunuz” Sergisi Yıldız Holding’in desteğiyle İtalya’da ziyarete açıldı

Yıldız Holding’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ahmet Güneştekin’in yeni kişisel sergisi “Yoktunuz”, küratörler Sergio Risaliti ve Paola Marino eşliğinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla, İtalya’nın en köklü ve saygın sanat kurumlarından biri olan Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyarete açıldı. Heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan eserler, 28 Eylül’e kadar müzenin farklı bölümlerine yayılan özel bir yerleştirmeyle izleyiciyle buluşacak.

Yıldız Holding tarafından müzeye kalıcı olarak bağışlanan Ahmet Güneştekin’e ait “Alfabe Lahitleri” adlı eser, Antonio Canova’nın başyapıtı “Herkül ve Lika” heykelinin yer aldığı büyük neoklasik salonda sergileniyor. Bu önemli yapıt, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nin daimi koleksiyonuna dahil edilerek kalıcı bir kültürel iz bırakıyor. Aynı salonda, Güneştekin’in sergiye adını veren çarpıcı enstalasyonu “Yoktunuz” da yer alıyor.

Serginin dikkat çeken bir diğer yapıtı ise “Hafıza Tepesi”. Binlerce lastik ayakkabıyla oluşturulan bu anıtsal enstalasyon, klasik savaş tablolarının sergilendiği salonda yer alıyor. Eser, kolektif belleğin taşıyıcısı olarak geçmişin izlerini bugünün gözüyle yorumluyor.

Sergide ayrıca, Güneştekin’in “Yedi Gözlü Güneş” adlı heykeli de yer alıyor. Bu eser de müzenin daimi koleksiyonuna dahil edilerek sanatçının uluslararası alandaki görünürlüğünü pekiştiriyor.

Murat Ülker: Sanat, sadece güzellik üretmez; hafızayı, değerleri ve vicdanı da canlandırır

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Güneştekin’in eserlerinin evrensel değerler üzerinden toplumsal hafızaya dokunduğunu vurguladı:

“Sanat, insanlığın zamansız ve ortak lisanı; aynı zamanda geçmişin izlerini bugünün sorularıyla yeniden anlamlandırmanın da güçlü bir yolu. Ahmet Güneştekin’in eserleri, tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. ‘Yoktunuz’ sergisi, kolektif hafızamıza dokunuyor, izleyiciyi düşündüren zor sorularla yüzleştiriyor.

Yıldız Holding olarak sanatla toplum arasındaki bağı daima canlı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü sanat, sadece güzellik üretmez; aynı zamanda hafızayı, değerleri ve vicdanı da canlandırır. Ahmet Bey’in ‘Alfabe Lahitleri’ eserini müzenin kalıcı koleksiyonuna bağışlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu, geçmişe saygı ve geleceğe miras bırakmak demek.

Türk sanatının uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanması gerektiğine inanıyoruz. Roma’daki bu sergi, Ahmet Bey’in güçlü sanat diliyle evrensel sorunlara ses verirken, Yıldız Holding’in de bu sesin dünyaya ulaşmasına katkı sağladığını gösteriyor.”

Mehmet Tütüncü: Sanatçılarımızın küresel başarılarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü ise, Güneştekin’in yeni sergisi vesilesiyle sanatçılarımızın başarılarını dünya sahnesine taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ahmet Güneştekin’in daha önce markalarımız için özel olarak ürettiği eserlerde olduğu gibi, ‘Yoktunuz’ sergisindeki yapıtlar da sanatçının anlatım gücünü, hafızaya ve insanlığa dair yaklaşımını çarpıcı biçimde yansıtıyor. ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ yaklaşımımız doğrultusunda, Çamlıca Kampüsümüzde sergilenen Güneştekin imzalı eserler gibi, bu sergi de sanatı yalnızca bir estetik ifade biçimi değil; aynı zamanda toplumsal gelişimin ve ortak hafızanın taşıyıcısı olarak konumlandırıyor.

Sanatla kurduğumuz bu bağı yalnızca Türkiye’de değil; Londra ve New York’taki ofislerimizde de sürdürüyoruz. Bu ofislerimizde Ahmet Güneştekin’in eserlerine yer verirken, aynı zamanda genç Türk sanatçıların çalışmalarına da alan açarak Türk çağdaş sanatının uluslararası görünürlüğüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.

Roma’daki bu serginin, uluslararası sanat dünyasında da güçlü bir iz bırakacağına inanıyoruz. Toplumu sanatla buluşturma gayemiz doğrultusunda çağdaş ve geleneksel sanatlarımızı geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz.”