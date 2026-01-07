AI startup LMArena, son yatırım turuyla değerini 1,7 milyar dolara yükseltti

2022’de ChatGPT’nin piyasaya çıkışıyla birlikte üretken yapay zekaya olan yatırım ilgisi artmış, Wall Street’te bu alandaki firmalara yönelik bir yarış başlamıştı.

Kullanıcılar büyük dil modellerini karşılaştırabiliyor

Eski adıyla Chatbot Arena olan LMArena, kullanıcıların OpenAI’nin ChatGPT’si, Anthropic’in Claude’u ve Google’ın Gemini’si gibi büyük dil modellerini karşılaştırabildiği web tabanlı bir platform sunuyor.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Anastasios Angelopoulos, platformun amacını şöyle açıkladı:

"Yapay zekanın gerçek faydasını ölçmek için onu gerçek kullanıcıların eline vermeliyiz. LMArena tam olarak bunu yapıyor."

Yeni yatırım turu, Felicis ve UC Investments (University of California) liderliğinde gerçekleştirildi; Andreessen Horowitz, The House Fund, LDVP, Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners ve Laude Ventures da tura katıldı.

LMArena, elde edilen yeni sermayeyi platformunu işletmek, teknik ekibini büyütmek ve araştırma yeteneklerini güçlendirmek için kullanacağını açıkladı. Mayıs ayında gerçekleştirilen önceki yatırım turunda ise şirket, 100 milyon dolar toplamış ve tur a16z ve UC Investments liderliğinde tamamlanmıştı.