Aile boyu avantajlar Turkcell Ailem’de

Türkiye’nin Turkcell’i, müşterilerinin bir araya gelerek çeşitli avantajlardan faydalanabileceği yeni kampanyasını başlattı. Turkcell uygulamasında yer alan Turkcell Ailem platformunu kullanarak 2 ila 5 kişilik gruplar oluşturan bireysel kullanıcılar; grup içi GB transferi, grup içi sınırsız konuşma, BiP ve Whatsapp’tan sınırsız mesajlaşma haklarına sahip olacak. Salla Kazan avantajlarının yanı sıra yakınlarını Turkcell’e davet edenlere GB hediyelerinin de verildiği yeni platformun bir diğer özelliği, 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2000 dakika konuşma hakkı tanımlanması.

“Turkcell olarak her zaman müşterilerimizin yanındayız"

Turkcell uygulaması üzerinden tarife değiştirmeden ve ücretsiz kullanılabilen yeni servis hakkında Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: “Turkcell olarak her zaman müşterilerimizin yanındayız. Hedefimiz, hayatlarının her alanında onlara değer katmak, fayda sağlamak. Kurulduğumuz günden bugüne edindiğimiz deneyim ve bilgiyi göz önüne alarak, birlik olmanın ve beraber hareket etmenin gücünü avantaja çeviren yeni platformumuz ‘Turkcell Ailem’i hayata geçirdik.

"İyi ki birlikteyiz, iyi ki Turkcell’liyiz"

Türkiye’nin en büyük ailesi Turkcell olarak, müşterilerimizin grup içi GB transferi, sınırsız konuşma gibi ayrıcalıkları sevdikleriyle, aile boyu deneyimlemesini amaçlıyoruz. Bir arada olmanın ve paylaşmanın değerini çok iyi biliyor; ‘İyi ki birlikteyiz, iyi ki Turkcell’liyiz’ diyoruz.”