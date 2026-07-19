Air Cambodia, Çin yapımı C909 uçakları için Çin Ticari Uçak Şirketi ile anlaştı

COMAC'tan yapılan açıklamada, Şanghay'da imzalanan anlaşmayla Air Cambodia'nın, Çin yapımı C909 uçakları için toplu sipariş veren ilk yabancı bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilk parti uçakların 2026'nın ikinci yarısında teslim edilmesinin ve ticari uçuşlarda hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

Xinhua ajansının haberine göre sektör temsilcileri, yeni uçakların, Kamboçya ile bölge ülkeleri arasındaki hava bağlantılarını güçlendirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha önce ARJ21 adıyla bilinen C909, 78 ila 97 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Uçağın menzili ise 2 bin 225 ila 3 bin 700 kilometre arasında değişiyor.