Air Canada çalışanlarından greve devam kararı

Air Canada, Kanada hükümetinin günlük yaklaşık 700 uçuşun askıya alınmasına ve 100 binden fazla yolcunun mahsur kalmasına neden olan kabin ekibinin grevini sona erdirme emrinin ardından, uçuşları yeniden başlatmayı planladığını açıklamıştı.

Havayolu şirketi, uçuşların tamamen normale dönmesinin 7-10 gün sürebileceğini, bu süre boyunca iptallerin devam edeceğini bildirmişti.

Sözleşme müzakerelerinde en önemli anlaşmazlık noktası, uçuş görevlilerinin uçuşlar arasında ve yerde geçirdikleri süre için ücret talebiydi. Kabin ekibi üyeleri şu anda yalnızca uçak hareket halindeyken ödeme alıyor. CUPE, bağlayıcı tahkimin havayolu üzerindeki baskıyı azaltacağını söyleyerek müzakereye dayalı bir çözümden yana olduklarını vurgulamıştı.

Binlerce Air Canada çalışanı, aylarca süren sözleşme müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından 1985'ten bu yana ilk kez cumartesi günü iş bırakma kararı aldı. Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE - Canadian Union of Public Employees) yaptığı açıklamada, üyelerin greve devam edeceğini belirterek Air Canada'yı “adil bir anlaşma müzakere etmek" için yeniden masaya çağırdı.

Kanada Endüstri İlişkileri Kurulu (CIRB - Canadian Industrial Relations Board), şirkete operasyonlarını sürdürmesini ve Air Canada ile Air Canada Rouge uçuş görevlilerinin görevlerine dönmesini emretti. CIRB, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu'nun talimatıyla hareket etti. CIRB, Çalışma Bakanı Patty Hajdu'nun talimatıyla bağlayıcı tahkim sürecini başlattı. Başbakan Mark Carney'nin azınlık hükümetinden gelen bu adım, sendika tarafından tepkiyle karşılandı.