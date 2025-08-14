  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Air Canada, grev kararı nedeniyle uçuşları askıya almaya hazırlanıyor
Takip Et

Air Canada, grev kararı nedeniyle uçuşları askıya almaya hazırlanıyor

Air Canada şirketi, Kanada Kamu Çalışanları Sendikası'nın (CUPE) dün açıkladığı 72 saatlik grev bildirisi sonrasında uçuşların askıya alınmasının planlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Air Canada, grev kararı nedeniyle uçuşları askıya almaya hazırlanıyor
Takip Et

CBC News'un haberine göre, 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden CUPE, olası grev öncesinde uçuşlara ara vermeyi planlıyor.

Havayolu şirketi, perşembe günü uçuşları askıya almayı planladığını ve cuma günü daha fazla uçuşun iptal edileceğini, bir anlaşma sağlanamazsa cumartesi günü operasyonların tamamen askıya alınabileceğini açıkladı.

Regina Uluslararası Havalimanı Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) James Bogusz, konuya ilişkin, "Air Canada Mainline veya Air Canada Rouge tarafından yapılan tüm uçuşlarda önemli iptaller yaşanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TMSF, Türkiye'nin giyim devini satışa çıkardıTMSF, Türkiye'nin giyim devini satışa çıkardıŞirket Haberleri
Konut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirKonut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirEkonomi
Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Ekonomi
Bakanlık harekete geçti: Gazlı içeceklere düzenleme geliyorBakanlık harekete geçti: Gazlı içeceklere düzenleme geliyorGündem

 

Şirket Haberleri
AJet, Ankara’yı İspanya’ya bağlıyor
AJet, Ankara’yı İspanya’ya bağlıyor
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada GSYF, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada GSYF, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
Akenerji’nin altı aylık FAVÖK’ü 592 milyon TL oldu
Akenerji’nin altı aylık FAVÖK’ü 592 milyon TL oldu
Tesla iş ilanı verdi: Saatine bin 370 TL ödeyecek
Tesla iş ilanı verdi: Saatine bin 370 TL ödeyecek
Otomol’un yeni Audi yetkili servisi Antalya Kepez’de açıldı
Otomol’un yeni Audi yetkili servisi Antalya Kepez’de açıldı
Türk Telekom CEO'su Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Türk Telekom CEO'su Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız