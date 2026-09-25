Air China, 55 uçaklık Airbus paketi için 3 Kasım'da hissedar oylaması yapacak
Air China, toplam 55 uçaktan oluşan Airbus alım paketi için hissedar onayına gideceğini duyurdu. Şirket, 15 adet A350-900 ve 40 adet A320 serisi uçaktan oluşan alımları 3 Kasım'da olağanüstü genel kurulda oylatacak.
Air China filo genişletme planı için hissedar oylaması kararı aldı. Şirket 55 uçaklık Airbus alım paketini olağanüstü genel kurul gündemine taşıdı.
Olağanüstü genel kurul 3 Kasım'da Pekin'de toplanıyor
Toplantı 3 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'da gerçekleşecek. Toplantı yeri şirketin Pekin'in Shunyi bölgesindeki konferans salonu olacak.
Hissedarlar toplantıda uçak alımlarıyla ilgili iki olağan kararı ayrı ayrı değerlendirecek.
15 adet A350-900 uzun menzile geliyor
İlk karar Air China'nın 15 adet Airbus A350-900 uçağı alımını kapsadı. Alım ana şirket filosuna dahil edilecek.
Şirket bu adım ile uzun menzilli hatlarda kapasite artırmayı hedefledi.
40 adet A320 serisi Shenzhen Airlines'a ayrıldı
İkinci karar yan kuruluş Shenzhen Airlines'ın 40 adet Airbus A320 serisi uçak alımıyla ilgili oldu.
Bu paket kısa ve orta menzilli operasyonları güçlendirmeyi hedefledi. Dar gövde ağırlıklı alım iç hat toparlanmasına işaret etti.
55 uçaklık paketin hissedar onayının ardından kesin sipariş sürecine geçilmesi beklendi.