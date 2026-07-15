Air China artan işletme giderleri nedeniyle mali dönemi ekside kapatacak

Uluslararası taşımacılık ağındaki hareketlilik, havayolu şirketlerinin operasyonlarını sürdürebilmesi için gereken yakıt tedarik maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor. Kurum bünyesinde yapılan son finansal incelemelere göre, uçuş ağını genişletme hamleleri yapılmasına rağmen, tedarik fiyatlarındaki istikrarsızlık net kâr marjlarını tamamen eritti. Yılın ilk aylarında elde edilen yüksek gelirler, uçakların sefer başı işletme maliyetlerinde meydana gelen bu muazzam artışı dengelemeye yetmedi.

Mali dengeleri koruma ve verimlilik arayışı

Ortaya çıkan bu net zarar beklentisi karşısında kurumsal yönetim, bütçeyi yeniden dengelemek adına acil bir operasyonel planı devreye alacağını açıkladı. Alınan kararlar kapsamında, doluluk oranı düşük olan verimsiz uçuş rotaları yeniden düzenlenecek ve daha az yakıt tüketen modern hava araçlarının filodaki kullanım oranı artırılacak. Kuruluş, iç işleyişteki operasyonel tasarruf tedbirleri sayesinde genel giderleri kontrol altına alarak nakit akışını korumayı hedefliyor.

Sektörel görünüm ve fiyatlandırma politikası

Bölgesel seyahat talebinin güçlü kalmasına rağmen, operasyonel harcamaların gelir artış hızını geride bırakması şirketin finansal hareket alanını kısıtlıyor. Havayolu firması, rekabetçi pazardaki yerini kaybetmeden oluşan bu bütçe açığını kapatabilmek amacıyla bilet fiyatlandırma stratejilerinde daha esnek bir yaklaşım sergileyeceğini vurguladı. Şirketin önümüzdeki dönem mali tablolarının, petrol piyasasındaki küresel fiyat hareketlerine göre şekilleneceği öngörülüyor.