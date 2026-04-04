Air Clinic, 12 milyon yolcuya ulaşarak global büyüme hedefini güçlendiriyor

Havacılık ve sağlık hizmetlerini entegre etme vizyonuyla yola çıkan Air Clinic, geride bıraktığı 10 yılda çalışan sayısını 4 katına çıkararak 1000 kişiyi aşkın dev bir operasyon gücüne ulaştı. Bugün itibarıyla 100’den fazla havayolu şirketine çözüm ortağı olan ve toplamda 12 milyon yolcuya hizmet sunan şirket, küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şirketin gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Air Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, "Temel hedefimiz, sahip olduğumuz yüksek hizmet kalitesini uluslararası pazarlara ihraç ederek globalde de ülkemizi temsil etmek" ifadelerini kullandı.

2015 yılında havacılık ve sağlık hizmetlerini entegre etme vizyonuyla faaliyetlerine başlayan Air Clinic, bugün geldiği noktada yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet vererek sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Kuruluş aşamasında 250 personel ile faaliyetlerine başlayan şirket, bugün 1000’i aşkın çalışanı ile operasyonlarını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı’na geçiş süreciyle birlikte TGS Yer Hizmetleri ile entegre çalışmaya başladıklarını ifade eden Air Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere 100’den fazla havayolu şirketine hizmet sunarak geniş bir operasyon ağını yönetiyoruz. Çalışan sayımızı 10 sene içerisinde 4 katına çıkartarak 1000’in üzerine çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanına yakışacak hizmet kalitesini 12 milyondan fazla yolcumuza ulaştırdık. Sağlık ve sivil havacılık kökenli uzman ekibimiz özellikle yaşlı, hasta ve özel ihtiyaç sahibi yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Hedefimiz hizmetimizi ihraç ederek globalde de ülkemizi temsil etmek.” dedi.

10’uncu yılını dolduran yöneticilere tebrik plaketi

Airclinic’te 10’uncu yılını dolduran yöneticiler için düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Airclinic Genel Müdürü Özlem Bozkır da “Taşıdıkları aidiyet duygusu ve on yıldır verdikleri emekler için tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle havacılık ve sağlık sektörleri için çok zor bir on seneyi geride bıraktık. Bu süreçte havalimanın taşınmasından, darbe girişimine, global bir pandemiye kadar çok zorlu ve yönetilmesi güç süreçleri hep beraber başarıyla atlattık.10 yılını dolduran çalışanlarımız için düzenlediğimiz plaket töreni, kurum kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan “aidiyet” duygusunun somut bir yansımasıdır. Uzun yıllar emek veren çalışma arkadaşlarımızın katkılarını görünür kılmak ve takdir etmek bizim için büyük önem taşıyor.” dedi. Eğitimin kurum içi öncelikleri olduğunu belirten Bozkır “Kurum kültürümüzün en önemli yapı taşlarından bir diğeri de ‘eğitim’. Kurum içerisinde alanında uzman eğitimci kadrolar görevlendiriyoruz. Bu kadrolar personellerimizi; özel ihtiyaç sahibi bireylerle iletişim, ilkyardım, hasta taşıma teknikleri, kalite yönetim sistemleri eğitimi ve havalimanı güvenlik prosedürleri gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim programına dahil ediyor. Eğitimlerimiz, teorik bilgilerle birlikte uygulamalı simülasyonlar içermekte ve hizmet içi eğitimlerle sürekli güncellenmektedir.” dedi.

Memnuniyette dikkat çeken başarı

Yolcu memnuniyetinde çok ciddi bir başarı yakaladıklarını belirten Bozkır, şunları söyledi:

“Air Clinic, yolcu memnuniyetini çok kanallı geri bildirim sistemleriyle anlık olarak takip ediyor. Bu yaklaşım sayesinde şirketin şikayet oranı on binde 2 seviyesinde ölçülürken, operasyonel kalite algısı iş ortakları nezdinde sürekli güçleniyor. Şirket, operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla kendi geliştirdiği ACOM (Air Clinic Operation Management) yazılımını aktif olarak kullanıyor. Görev atama, yolcu ve araç takibi gibi süreçler dijital sistemler üzerinden yönetilirken, yapay zekâ entegrasyonu ile veri analizi ve saha yönetiminin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca çevre dostu lityum aküye geçiş ve siber güvenlik yatırımları, şirketin teknoloji odaklı dönüşümünün önemli parçaları arasında yer alıyor. Air Clinic, ‘mutlu çalışan, kaliteli hizmet’ anlayışıyla hem çalışan memnuniyetini hem de yolcu deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.”