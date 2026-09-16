Air France-KLM'den Portekiz'e ortaklık hamlesi

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Portekiz'in TAP Air Portugal için yürüttüğü özelleştirme sürecinde dengeler değişiyor.

Hükümet, havayolunun %44,9'luk hissesinin satışı için Lufthansa ve Air France-KLM ile görüşmelerini sürdürüyor. %5'lik payın çalışanlara ayrıldığı süreçte bağlayıcı teklifler temmuz sonunda iletilmişti.

Lizbon için ortaklık formülü

Süreçte Air France-KLM, nakit ödemenin yanına yeni bir model ekledi. Öneriye göre satışın tamamlanması halinde Portekiz devleti, Air France-KLM grubunda hissedar olacak.

Formülün arkasında Lizbon'un Güney Avrupa'daki hub konumu ve TAP'ın Brezilya ile Afrika hatlarındaki ağırlığı bulunuyor. Portekiz tarafının, satış sonrası büyük bir grup içinde söz sahibi kalma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Hükümetin nihai kararı önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.