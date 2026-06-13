Air France-KLM'den sürpriz hamle: easyJet ile stratejik görüşmelere yeşil ışık

Havacılık sektöründe rekabet kızışırken, Air France-KLM'in düşük maliyetli taşıyıcı easyJet ile iş birliği görüşmelerine açık olduğunu bildirmesi piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Avrupa pazarındaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefleyen havacılık devinin bu stratejik hamlesi, sektör hisselerinde hareketliliği artırdı. Küresel havayolu şirketleri arasındaki bu potansiyel yakınlaşma, verimlilik ve maliyet optimizasyonu odaklı yeni bir ortaklık döneminin kapısını aralayabilir.

Avrupa havacılığında dengeleri değiştirecek ortaklık

Geleneksel havayolu taşımacılığının zirvesindeki Air France-KLM ile bütçe dostu uçuş ağıyla geniş bir pazar payına sahip olan easyJet arasındaki olası bir yakınlaşma, havacılık ekosisteminde dengeleri kökten değiştirebilir. Sektör analistleri, özellikle transatlantik uçuşlarda güçlü olan geleneksel taşıyıcıların, Avrupa içi kısa mesafeli hatlarda operasyonel verimliliği artırmak adına düşük maliyetli şirketlerle besleme (feeder) hat anlaşmaları yapmaya sıcak baktığını vurguluyor. Air France-KLM Grubu'nun bu açık kapı politikası, iki şirketin ortak uçuş (codeshare) ağlarını genişletmesinden sadakat programlarının birleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede sinerji yaratma potansiyeli barındırıyor.

Havacılık hisselerinde konsolidasyon alımları

Açıklamanın ardından Paris ve Londra borsalarında işlem gören havacılık sektörü hisselerinde hareketlilik arttı. Sektör genelinde bir süredir devam eden birleşme ve satın alma (M&A) beklentileri, bu hamleyle birlikte yeniden kurumsal fonların radarına girdi. Özellikle Lufthansa ve IAG gibi rakiplerin Avrupa pazarındaki agresif büyüme hamlelerine karşı Air France-KLM’in bu hamlesi, stratejik bir savunma ve pazar payı koruma hamlesi olarak okunuyor. Önümüzdeki günlerde tarafların resmi bir masa etrafına oturup oturmayacağı ve Avrupa Birliği rekabet kurullarının bu olası ortaklığa nasıl yaklaşacağı piyasadaki yukarı yönlü oynaklığı belirleyen ana unsurlar olacaktır.