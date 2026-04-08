Air India’da liderlik krizi: Rekor zararın ardından CEO Wilson istifa etti

Wilson’ın istifasıyla ilgili en kritik detay, koltuğu hemen terk etmiyor oluşu. Air India yönetimi, kurumsal hafızayı korumak ve devam eden filo yenileme projelerini sekteye uğratmamak adına yumuşak geçiş modelini benimsedi. Buna göre Wilson, şirketin yeni vizyonunu sırtlanacak halefi resmen duyurulana ve devir teslim süreci tamamlanana kadar operasyonel liderliğini sürdürecek. Bu hamle, piyasalara “yönetimde boşluk yok" mesajı vermeyi amaçlasa da, yeni liderin kim olacağına dair belirsizlik piyasadaki temkinli bekleyişi koruyor.

Rekor zararlar ve güven bunalımı kıskacında veda

Wilson’ın istifa kararının arkasında, şirketin son bir yılda karşı karşıya kaldığı ağır tablo yatıyor. Air India’nın 2026 mali yılı sonunda 200 milyar rupi gibi tarihi bir zarar açıklaması beklenirken, geçtiğimiz yıl yaşanan trajik kazanın ardından artan güvenlik denetimleri yönetim üzerindeki baskıyı artırdı. Maliyetlerin kontrol altına alınamaması ve jeopolitik gerilimlerin rota maliyetlerini katlaması, Wilson döneminin sürdürülebilirliğini tartışmaya açan ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Tata Group, havayolunun sembolü olan "Maharaja"nın yeni liderini bulmak için vakit kaybetmeden özel bir arama komitesi kurdu. Wilson’ın halefi için çıta oldukça yüksek; zira yeni CEO sadece devasa bir borç yükünü değil, aynı zamanda sarsılan marka imajını da devralacak. Air India’daki bu ayrılık, Hindistan havacılık pazarındaki tek sarsıntı değil. Rakip IndiGo’da yaşanan benzer liderlik değişimleri, sektörün küresel çapta bir yönetim krizine gebe olduğunu gösteriyor. Piyasaların asıl odak noktası ise, bu geçiş sürecinde Air India’nın pazar payını koruyup koruyamayacağı üzerinde yoğunlaşıyor.