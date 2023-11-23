Air Serbia, Belgrad'da bakım, onarım ve revizyon tesisi için THY ile görüşüyor

Air Serbia, THY Teknik'ın Belgrad'da bakım, onarım ve revizyon tesisi kurması için Türk Hava Yolları (THY) ile görüşüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Air Serbia CEO'su Jiri Marek, "Filomuz 30+ uçak boyutuna ulaştığında, hangar tesisinizin üssünüzde olması için seçeneklere bakmanız gereken zamandır. Şu anda üs bakım görevlerimizi Avrupa genelinde birden fazla tesiste gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin daha önce de belirttiği gibi, kendileriyle potansiyel bir ortak girişim ve ana üssümüzde böyle bir seçeneğin geliştirilmesi konusunda görüşüyoruz. Ancak bu tek seçenek değil ve diğer olası çözümleri de araştırıyoruz. Bu işler bir gecede olmuyor; zaman ve müzakere gerektiriyor.” dedi.

Jat Tehnika ile yaşadığı sorunların ardından üs bakımını dışarıdan temin ettiklerini belirten Marek, "Şu anda tüm üs bakımları dışarıdan temin ediliyor. Bahar döneminde ağırlıklı olarak İstanbul'daki Turkish Technics'i kullandık. Kış sezonunda ise İtalya'nın Napoli kentindeki Atitech tesisini kullanıyoruz. ATR'lerimiz için Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Aero Technic BG'nin bakımını kullanıyoruz. Mevcut yaklaşımımızı tamamen değiştiriyoruz ve sezondan sezona slot müsaitliğine güvenmek yerine önümüzdeki üç ila dört yıl için bakım slotu rezervasyonu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yaz aylarında THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şirketin Sırbistan'da bir bakım, onarım ve revizyon iştiraki açmayı düşündüğünü söylemişti. Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu konuda yatırımcılarla birlikte çalışıyoruz, örneğin Sırbistan'ın Belgrad kentinde. Buna göre bir karar vereceğiz. Fırsatlara her zaman açığız ve gelecekteki beklentileri değerlendiriyoruz. Önemli olan da bu.” ifadelerini kullanmıştı.