Air Transat pilotları beş yıllık yeni sözleşmeyi onayladı

Kanadalı havayolu şirketi Air Transat’ın pilotları, yeni beş yıllık bir sözleşmeyi büyük çoğunlukla onayladı. Karar, taşıyıcıda 725 üyeyi temsil eden Air Line Pilots Association (ALPA) tarafından duyuruldu.

Pilotların yaklaşık yüzde 90’ı sözleşmeyi kabul etti

Sendikaya göre, pilotların yaklaşık yüzde 90’ı sözleşmeyi kabul etti. Yeni anlaşma, maaş artışı ve çalışma programında daha fazla esneklik sunuyor. İki taraf, Aralık ayı başında anlaşma şartlarını belirleyerek pilotların olası grevini önlemişti.

ALPA’nın Air Transat Master Executive Council Başkanı Kaptan Bradley Small, yaptığı açıklamada, “Bu düzeyde bir baskının gerekmesi üzücü olsa da, sonuçları nihayetinde birliğimiz sağladı” ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşme 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 30 Nisan 2030’a kadar sürecek. Air Transat, internet sitesinde yer alan bilgilere göre, özellikle Avrupa, Karayipler, ABD’nin Doğu Kıyısı, Güney Amerika ve Afrika’ya yapılan tatil seyahatlerine odaklanıyor.