AirAsia X, İstanbul - Kuala Lumpur seferlerine başlıyor

AirAsia Grubu’nun orta ve uzun menzilli uçuşları gerçekleştiren iştiraki AirAsia X, İstanbul Sabiha Gökçen ile Kuala Lumpur arasında direkt uçuşlara başlatıyor.

Bu yeni hat, Malezya üzerinden Güneydoğu Asya ile Türkiye arasındaki seyahat, ticaret ve turizm bağlarını güçlendiren önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

AirAsia X, 14 Kasım 2025 itibarıyla Airbus A330 geniş gövdeli uçaklarıyla haftada 4 kez iki şehir arasında karşılıklı seferler düzenlemeye başlıyor. Yeni hat, her iki bölgedeki yolcular, öğrenciler ve iş dünyası için uygun fiyatlı ve pratik bir seyahat alternatifi sunuyor.

Lansman kapsamında AirAsia X, sınırlı sayıdaki koltuk için tek yön 9.999 liradan tanıtım fiyatları ve ödüllü Premium Flatbed sınıfı için de 35.100 liradan başlayan tek yön fiyatlar sunuyor. 17 Ekim itibarıyla satışa sunulan biletler, 14 Kasım 2025 – 14 Eylül 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olup 9 Kasım 2025’e kadar satın alınabilecek. Rezervasyonlar airasia.com ve AirAsia MOVE uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Doğu ile Batı’yı buluşturan bu yeni hat, AirAsia X için önemli bir büyüme adımını temsil ediyor. Kuala Lumpur’dan 23 destinasyona doğrudan uçuş gerçekleştiren hava yolu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Kuzey Asya, Orta Asya ve Avustralya’daki varlığını güçlendiriyor.

Malezya’nın “Visit Malaysia 2026” yılına hazırlanmasıyla birlikte bu yeni bağlantı, Türkiye’den seyahat edenlere bölgenin zengin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve canlı şehirlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

AirAsia X CEO’su Benyamin Ismail, “İstanbul (SAW) ve Kuala Lumpur (KUL) arasında 14 Kasım’da başlayacak olan yeni seferleri duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Asya ve Avrupa’yı birbirine daha da yaklaştıran bu iki dinamik şehir, ticaret, turizm, eğitim ve kültürel alışveriş açısından önemli fırsatlar sunuyor. Misafirlerimiz, Kuala Lumpur üzerinden Fly-Thru hizmetimiz sayesinde bagaj teslimi yapmadan Endonezya, Avustralya, Singapur, Çin, Tayland ve daha birçok noktaya rahatlıkla bağlantı sağlayabiliyor. Aynı şekilde Güneydoğu Asya’dan gelen yolcular da artık Türkiye’nin benzersiz güzelliklerine kolayca ulaşabiliyor. Dünyanın en iyi düşük maliyetli hava yolu olarak, uzun mesafeli seyahati herkes için erişilebilir kılmaya ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmaya devam ediyoruz” dedi.

