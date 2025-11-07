Airbnb bilançosunda görünüm düzeldi: Hisseler toparladı

Airbnb, yılın son çeyreği için beklentilerin üzerinde gelir tahmini açıkladı. Şirket, 31 Aralık’ta sona erecek üç aylık dönemde gelirinin 2,66 ila 2,72 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Analistlerin 2,67 milyar dolar gelir tahmin ediyorlardı.

Airbnb, rezervasyonların yıllık bazda "orta tek haneli" artış göstereceğini öngörüyor.

Şirket, ağustos ayında ABD’de başlattığı "şimdi ayırt, sonra öde" özelliğinin talebi artırdığını ve yılın geri kalanı için olumlu görünümü desteklediğini vurguladı.

Bilanço sonrası toparlandı

Hisseler, Wall Street kapanışında 120,53 dolardan işlem gördükten sonra seans sonrası işlemlerde yüzde 5,5 yükseldi. Yıl başından bu yana yüzde 8,3 düşen hisse, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından toparlandı.

Airbnb, üçüncü çeyrekte 4,10 milyar dolar gelir elde etti; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışa işaret ediyor. Brüt rezervasyonlar yüzde 14 artarak 22,9 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kar ise 2,21 dolar oldu, geçen yıl aynı dönemde 2,13 dolardı.

Rezervasyon sayılarını paylaşmadı

Latin Amerika, Japonya ve Hindistan gibi genişleme pazarlarında rezervasyonlar hızla arttı. Brezilya’da başlatılan faizsiz ödeme planı, Latin Amerika’da “gece ve koltuk rezervasyonu” metriğinde en hızlı büyümeyi sağladı. Japonya’da iç turizm rezervasyonları yüzde 27 artarken, Hindistan’da ilk kez rezervasyon yapan kullanıcı sayısı yüzde 50 yükseldi.

Airbnb, hizmetler bölümünden gelen rezervasyon sayılarını paylaşmadı. CEO Brian Chesky, bu bölümün iş modeline anlamlı katkı sağlamasının üç ila beş yıl sürebileceğini belirtti.

Şirket, bölgesel pazarlara özel ödeme seçenekleri ve yerel kampanyalarla platformunu özelleştirmeye devam ediyor. Genişleme pazarlarındaki rezervasyon büyümesi, ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ana pazarlara göre iki kat daha hızlı gerçekleşti.