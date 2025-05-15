Airbnb'den yeni hizmet: Masaj, yemek, kuaför hizmeti de eklendi

Airbnb, "Hizmetler" adı verilen özel bir bölümü de içeren yeniden tasarlanmış uygulamasını duyurdu. 43 yaşındaki CEO ve Kurucu Ortak Brian Chesky, Los Angeles'ta düzenlenen lansman etkinliğinde, "Otellerin bizim sahip olmadığımız bir özelliği var, o da hizmetler" dedi.

Artık 260 şehirdeki Airbnb kullanıcıları, yemek (profesyonel şeflerin hazır yemekleri veya tam hizmet catering hizmeti); fotoğraf çekimleri; masaj ve spa uygulamaları (İsveç, derin doku, refleksoloji, yüz bakımı, mikrodermabrazyon, vücut peelingi); kişisel eğitim (yoga, kuvvet antrenmanı, HIIT); ve güzellik hizmetleri (saç, makyaj, tırnak) gibi hizmetler için de rezervasyon yapabilecek.

Chesky, New York Times'a yaptığı açıklamada, şirketin sadece rezervasyon yapmak veya konaklama imkanı sunmak için kullanılan bir uygulama olmaktan "daha fazlasını yapmaya mahkum" olduğunu söyledi.

Airbnb, tüm hizmet profesyonellerinin "kalite açısından incelendiğini", "ortalama 10 yıllık deneyime sahip olduğunu, Airbnb'nin kimlik doğrulama sürecini tamamladığını ve ilgili lisans ve sertifikalarını sunmaları gerektiğini" belirtti.

Bu hizmetin ilginç yanı Michelin yıldızlı restoranların şeflerinin, ödüllü fotoğrafçıların ve seçkin eğitmenlerin de listeleniyor olması... Michelin yıldızlı şef kulağa oldukça pahalı bir seçenek gibi gelse de şirket, çoğu 50 doların altında olmak üzere her fiyat aralığında hizmet bulunduğunu belirtiyor.