Airbus 2024'ü kurtarmak istiyor: Şirket içi bazı pozisyonları kapatacak

Dünyanın en büyük uçak üretim şirketlerinden biri olan Airbus, jet üretim hedeflerini kısmak zorunda kaldı. Şirket, 2024 ve sonrasında uçak üretim ana işindeki performansını artırmak adına maliyet kesintileri yapacak. Öte yandan şirket, işten çıkarmalar da gerçekleştirecek.

Atılacak adımlarla uçak başına maliyetlerdeki artış incelenecek.

Çalışanlara yazı gönderildi: Bazı pozisyonlar kaldırılacak

haberler/airbus-2024u-kurtarmak-istiyor-h1726" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre Airbus'ın CEO'su Christian Scherer, çalışanlarına bir yazı gönderdi ve bazı pozisyonların kaldırılacağını açıkladı. Scherer, genel pozisyon sayısının sınırlandırılacağını söylerken, 'geleneksel' bir işten çıkarma planlamadıklarını da belirtti.

Maliyetlerin inceleneceğine dikkat çeken Scherer, şirket stratejisinde bir değişiklik olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bir Airbus sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmasa da bir performans iyileştirme planının masada olduğunu doğruladı.

Sözcü, "Tedarik zincirindeki devam eden baskı ve genel karmaşık ekonomik durum göz önüne alındığında, çabalarımızı temel konulara yoğunlaştırmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynaklara göre Scherer, yazıda Boeing’in devam eden kurumsal ve endüstriyel krizinin Airbus’ın başlıca rakibini daha iyiye doğru değişmeye zorlayacağını öngördü. Ayrıca Çin’in güçlü devlet desteğine ve büyük bir iç pazarla rekabette istikrarlı bir şekilde yükselişte olunduğuna dikkat çekti.

Hedef 2024'ü kurtarmak

Kaynaklar, Ocak ayında baş ticari yöneticilikten uçak üretim CEO’luğuna terfi eden Scherer’in son dönemdeki üretim sorunlarından birkaç önemli tedarikçisini sorumlu tuttuğunu aktardı. Ancak, şirketin temel endüstriyel faaliyetlerinin de gerilediğini kabul ettiği biliniyor.

Geçtiğimiz ay Airbus, motor, iç mekan ve bazı aeroyapılardaki eksiklikleri gerekçe göstererek teslimat tahminlerini düşürürken, üretim artışını da yavaşlattı.

Şimdi şirketin hedefi 2024'ü kurtarmak. Kaynaklar, üretimde planlanan artışlarla birlikte genel personel sayısının azaltılmasının, beyaz yakalı pozisyonlar ve bazı ikincil projeler üzerinde baskı yaratacağını gösterdiğini söyledi.