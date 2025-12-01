Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupalı uçak üreticisi Airbus yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerinin bozulabileceğinin tespit edilmesi üzerine Airbus 320 ailesine ait başlattığı geniş çaplı bir yazılım geri çağırma sürecinde yazılım arızasında etkilenilen yaklaşık 6000 Airbus 320 ailesi uçağının büyük çoğunluğunun hafta sonu boyunca gerekli güncellemeyi aldığını açıkladı.

Airbus, 28 Kasım’da yayımlanan Operatör Uyarı Bildirimi’nin (AOT) ardından A320 ailesi uçaklarına yönelik yürütülen ihtiyati teknik önlemlere ilişkin son durumu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağının potansiyel olarak etkilendiği belirtilerek, bu uçakların büyük çoğunluğunda zorunlu modifikasyonların tamamlandığı ifade edildi. Airbus, modifikasyonu henüz tamamlanmamış uçak sayısının 100’ün altına indiğini ve kalan uçakların da kısa sürede hizmete dönebilmesi için havayollarıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Airbus, süreç nedeniyle yolcular ve havayollarında oluşan gecikme ve aksaklıklardan dolayı üzüntü duyulduğunu belirterek, emniyetin her zaman tüm diğer hususların üzerinde tutulduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, teknik önlemlerin uygulanmasında rol alan havayolları, havacılık otoriteleri, çalışanlar ve tüm paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür edildi.