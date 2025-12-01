  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Takip Et

Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü

Airbus, A320 ailesindeki yaklaşık 6 bin uçağı kapsayan ihtiyati teknik denetim sürecinde, bulunan uçakların büyük bir bölümünün güncellemeleri tamamladığını, geriye 100’den az uçağın kaldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupalı uçak üreticisi Airbus yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerinin bozulabileceğinin tespit edilmesi üzerine Airbus 320 ailesine ait başlattığı geniş çaplı bir yazılım geri çağırma sürecinde yazılım arızasında etkilenilen yaklaşık 6000 Airbus 320 ailesi uçağının büyük çoğunluğunun hafta sonu boyunca gerekli güncellemeyi aldığını açıkladı.

Airbus, 28 Kasım’da yayımlanan Operatör Uyarı Bildirimi’nin (AOT) ardından A320 ailesi uçaklarına yönelik yürütülen ihtiyati teknik önlemlere ilişkin son durumu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağının potansiyel olarak etkilendiği belirtilerek, bu uçakların büyük çoğunluğunda zorunlu modifikasyonların tamamlandığı ifade edildi. Airbus, modifikasyonu henüz tamamlanmamış uçak sayısının 100’ün altına indiğini ve kalan uçakların da kısa sürede hizmete dönebilmesi için havayollarıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Airbus, süreç nedeniyle yolcular ve havayollarında oluşan gecikme ve aksaklıklardan dolayı üzüntü duyulduğunu belirterek, emniyetin her zaman tüm diğer hususların üzerinde tutulduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, teknik önlemlerin uygulanmasında rol alan havayolları, havacılık otoriteleri, çalışanlar ve tüm paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

BİM market 02 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler gelecek?BİM market 02 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler gelecek?Aktüel
A101'e Büro Tipi Buzdolabı geliyor! A101 27 Kasım 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101'e Büro Tipi Buzdolabı geliyor! A101 27 Kasım 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel

 

Şirket Haberleri
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Türkiye'nin altın devi 4 milyar dolarlık rezerv buldu!
KAP'A BİLDİRİLDİ
Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor
Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor
Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu
Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu