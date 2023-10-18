Airbus, deprem bölgesinde meslek yüksekokulu açıyor

Airbus ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kahramanmaraş'ta ‘Airbus - TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’ açmak için mutabakat anlaşması imzaladı. Projenin imza töreni Ankara’da gerçekleşirken şirketler, geleceğin havacılık ve uzay teknisyenlerini yetiştirerek sektörün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Airbus Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge ve Satış Başkanı Wouter Van Wersch, “Kahramanmaraş'ta Airbus - TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu'nu açmak için TUSAŞ ile yaptığımız iş birliğinden gurur duyuyoruz. Bu girişim sadece havacılık ve uzay sektörünü geliştirme taahhüdümüzü ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın yeniden canlandırılmasında da önemli bir adım teşkil ediyor. Eğitime ve sanayinin gelişimine yatırım yaparak bölgenin toparlanmasına katkıda bulunmayı ve metanetli, sürekli gelişen bir geleceğin temellerini atmayı hedefliyoruz." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise, “Airbus ile omuz omuza yürümek çok değerli. Çünkü bu aslında tüm dünyada da ismi olan bir okul haline geliyor. 2 yıllık bu yüksekokulun her bir öğrencisine TUSAŞ olarak birinci günden iş vereceğiz. Aynı uygulamayı Ankara Kahramankazan’daki yüksekokulda da yapıyoruz.” diye konuştu.

THY Teknik, ACT Suite sınıfını yediye çıkardı

Öte yandan Airbus Bakım Onarım Eğitim Yazılımının uzun süredir kullanıcısı olan Türk Hava Yolları Teknik, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki tesislerindeki Airbus Competence Training (ACT) Suite destekli sınıf sayısını yediye çıkardı.

İmzalanan üçüncü A320 ACT Suite sözleşmesi, A320, A330 ve A350 sınıfları için yapılan önceki anlaşmalara eklenerek Türk Hava Yolları Teknik'in toplam ACT Suite destekli sınıf kapasitesini 7’ye yükseltti. Bu sınıflar sayesinde, Türk Hava Yolları Teknik, her yıl yaklaşık 600 teknisyene kesintisiz bir şekilde niteliklilik eğitimi verebilecek. ACT Suite sınıfları, Türk Hava Yolları için kısa ve uzun menzilli platformlarla ilgili yüksek kaliteli eğitimler sunarak bölgedeki bakım faaliyetlerinin büyümesinin sürdürülmesine aktif olarak katkıda bulunacak.