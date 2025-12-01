  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Airbus hisseleri, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Takip Et

Airbus hisseleri, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus’ın hisseleri, acil yazılım güncellemesi talebinin ardından A320 ailesine ait bazı uçaklarda tespit edilen yeni bir endüstriyel kalite sorunu nedeniyle bugün yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Airbus hisseleri, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Takip Et

Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

Bu habere rağmen Paris borsasında işlem gören Airbus hisseleri sert düşüş yaşadı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, A320 ailesine ait bazı uçaklarda tespit edilen yeni bir endüstriyel kalite sorunu tespit edildiğine yer verildi.

A320 uçak gövdesindeki panelleri etkileyen bu kusur, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açmasına rağmen şu an için hizmetteki uçaklara yayıldığına dair bir işaret bulunmuyor.

TSİ 15.27 itibarıyla Airbus’ın hisseleri yüzde 10,3 düşüşle 183 avroya geriledi.

Airbus hisse senedi ekim sonunda 217 avroya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştüAirbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştüŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Doğa ile konfor Naya Dere Villaları’nda buluştu
Doğa ile konfor Naya Dere Villaları’nda buluştu
Asis Otomasyon 25. yılını görkemli bir gala gecesiyle kutladı
Asis Otomasyon 25. yılını görkemli bir gala gecesiyle kutladı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü