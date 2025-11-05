Airbus ile THY “Türkiye Endüstriyel İş Birliği Toplantısı 2025” etkinliğini gerçekleştirdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Airbus ve Türkiye’nin havacılık sanayii arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi ve Türk tedarikçiler için uluslararası fırsatları genişletmeyi amaçlayan forumda Türk tedarikçiler ve kamu kurumları, Airbus’ın ilgili satın alma ekipleriyle ve önde gelen küresel tedarikçileriyle bir araya geldi.

Organizasyon boyunca yaklaşık 40 Türk tedarikçi firma, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Blagnac’taki Airbus Liderlik Üniversitesi’nde Airbus’ın ilgili satın alma yöneticileri ve en büyük küresel tedarikçileriyle buluştu. Organizasyonun ilk gününde katılımcılar, Airbus’ın nihai montaj hattını ziyaret etti, tedarikçi stantları kurdu ve satın almaya ilişkin bilgiler edindi. İkinci günde ise Airbus programları kapsamında yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

İki gün boyunca devam eden Türkiye Endüstriyel İş Birliği Toplantısı 2025, Türkiye’nin havacılık sanayisiyle 2040’a kadar iş birliği fırsatlarını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen “Stratejik Türkiye İlerleme Programı (STEP)” kapsamında düzenlendi. Airbus’ın Türk Hava Yolları (THY) ve Rolls-Royce ile birlikte yürüttüğü STEP programı, Türkiye’nin havacılık sanayisini güçlendirmek, Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile olan iş birliklerini desteklemek, insan yetkinliklerini geliştirmek ve yeni kabiliyetler kazandırmak ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini desteklemek üzere dört temel alana odaklanıyor.

2009’dan bu yana yürürlükte olan Airbus Rekabetçi Sanayi Programı (CIP)’nı temel alarak oluşturulan STEP, tedarik zinciri yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmaları içeriyor ve 2025’ten itibaren düzenli olarak gerçekleştirilecek B2B sanayi etkinlikleriyle Türk havacılık sanayisini Airbus’ın tedarikçi ekosistemiyle buluşturuyor.

Türkiye, 20 yılı aşkın bir süredir Airbus'ın tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor. Türkiye, Airbus’ın A220’den amiral gemisi A350’ye ve geçmişte A380’e kadar uzanan tüm ana uçak programlarında aktif rol almaya devam ediyor. Bugün A220’den A350’ye kadar üretilen her Airbus ticari uçağında Türkiye’de üretilen parçalar bulunuyor. Airbus, Türkiye’de doğrudan 3 binin üzerinde havacılık istihdamı sağlıyor. Airbus ile Türk Hava Yolları arasındaki endüstriyel iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, geçmişten bugüne Türkiye’de yaratılan iş hacimlerinin toplam kümülatif tutarı 4,6 Milyar doları aşmış olup bunun yaklaşık 600 Milyon doları 2024 yılında gerçekleştirilmiştir.