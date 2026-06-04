Airbus krizinin faturası büyüyor: Air Canada siparişleri gecikiyor

Şirketin üst düzey operasyon birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, imalatçı hatlarında yaşanan aksamalar sebebiyle uçuş ağında zorunlu planlama değişikliklerine gidildiği doğrulandı. Yaşanan bu durum, havayolunun transatlantik uçuş hatlarını ve bölgesel büyüme stratejisini yeniden yapılandırmasını zorunlu kılıyor.

Küresel parça krizi üretim bantlarını yavaşlatıyor

Havayolu şirketinin filosunu modernize etmek amacıyla sipariş ettiği uzun menzilli tek koridorlu jetlerin teslimat takvimi, sertifikasyon süreçlerinin uzamasıyla ertelenmeye devam ediyor. Benzer şekilde şirketin geniş gövdeli uçak siparişlerinde de parça tedariki kaynaklı tıkanıklıklar yaşanırken, bu durum küresel ölçekte tüm havayolu operatörlerini benzer bir operasyonel baskı altında bırakıyor.

Üretim bantlarındaki yavaşlama, havayollarının özellikle yoğun yaz sezonu planlamalarında koltuk kapasitesi ve esneklik kaybına yol açıyor. Şirket, verimlilik kayıplarını en düşük seviyede tutabilmek adına elindeki mevcut gövdelerin uçuş sürelerini uzatarak operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonel rotalarda mecburi değişiklikler yapılıyor

Yeni uçakların filoya katılım hızının düşmesi üzerine Air Canada, önümüzdeki döneme ait uçuş takviminde stratejik düzenlemelere gitti. İlk etapta yeni modellerle icra edilmesi planlanan bazı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa varışlı hatlardan bu uçak tipi çekilerek mevcut emektar modeller hatlara dahil edildi.

Uçuş planlama birimleri, bazı yeni dönemsel rotaların açılış tarihlerini ileri bir takvime kaydırırken, mevcut verimlilik oranlarını korumak adına yoğun bir kapasite yönetimi uyguluyor. Şirket yönetimi, tedarik krizinin finansal etkilerini hafifletmek amacıyla üretici ortaklarla saha koordinasyonunu en üst seviyede tuttuklarını belirtiyor.

Tedarik darboğazı havacılık maliyetlerini artırıyor

Yaşanan bu teslimat krizi, yüksek yakıt verimliliğine sahip modern gövdelerle kıtalararası uçuş yapmayı hedefleyen tüm sivil havacılık sektörünü derinden etkiliyor. Havayolu şirketleri, yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlayan bu modern uçakları zamanında operasyona dahil edemedikleri için eskiyen filoların yüksek bakım ve işletme maliyetlerine katlanmaya devam ediyor.

Finansal veriler, imalat hattındaki bu aksamaların bilet arz kapasitesini sınırlayabileceğine ve bunun da ana hatlardaki yolcu taşımacılığı maliyetlerini yukarı yönlü tetikleyebileceğine işaret ediyor. Sektör genelindeki motor parçası değişim programlarındaki gecikmeler çözülmediği müddetçe, şirketlerin büyüme projeksiyonlarında benzer revizyonların süreceği öngörülüyor.