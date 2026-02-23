Airbus’ta beklentiler hedef fiyatları düşürdü

2026 için ticari uçak teslimat beklentisini, analistlerin 907 olan beklentilerinin çok altına, 807 adede, indiren Airbus, için yatırım bankaları ve aracı kurumlar hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.

Jefferies hedef fiyatı 215 Euro'dan 195 Euro'ya, JPMorgan 240 Euro'dan 225 Euro'ya, BofA Global Research 269 Euro'dan 259 Euro'ya düşürdü.

Deutsche Bank hedef fiyatını 250 Euro'dan 226 Euro'ya indirirken, RBC Capital Markets de 235 Euro'dan 225 Euro'ya çekti.