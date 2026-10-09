Airbus'ta eylül freni: Teslimatlar %1 azaldı

Dünyanın önde gelen havacılık devlerinden Airbus, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %1'lik bir teslimat düşüşü kaydetti. Aylık tempodaki bu hafif yavaşlamaya karşın, yıl başından bu yana gerçekleştirilen toplam teslimatlar geçen yılın aynı döneminin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Düşüşün arkasında tedarik zinciri aksamaları var

Eylül ayındaki yavaşlamanın temel nedeni, tedarik zincirinde uzun süredir devam eden yapısal aksamalar olarak öne çıkıyor. Özellikle kritik motor tedarikindeki gecikmeler, üretim ve teslimat takvimini doğrudan etkiliyor. Şirket yönetimi, bu gecikmelerin yarattığı açığı kapatmak ve yıl sonu hedeflerine ulaşmak için son çeyrekte üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Sipariş defteri güçlü kalmaya devam ediyor

Üretim tarafındaki tedarik darboğazlarına karşın, sipariş cephesinde tablo oldukça olumlu. Küresel havayolu şirketlerinin hem mevcut filolarını yenileme hem de büyüyen operasyonları için genişleme amaçlı verdiği yeni siparişler, Airbus’ın defterini güçlü tutuyor. Sektör kulislerinde ve piyasalarda şimdi tüm gözler, şirketin yıl sonu teslimat taahhütlerini geride kalan son çeyrekte tam anlamıyla tutturup tutturamayacağına çevrilmiş durumda.