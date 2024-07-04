Airbus’tan Alman ordusu ile 2,1 milyar euroluk silah anlaşması

Airbus, Alman ordusu için yeni bir askeri iletişim uydu sistemi üretecek. Şirket, Alman silahlı kuvvetlerine yeni bir askeri iletişim uydu sistemi teslim etmek üzere 2,1 milyar euro (2,27 milyar $) değerinde bir sözleşme imzaladı.

Avrupalı grup Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki yeni askeri sabit telekomünikasyon uydusu tedarik edeceğini, yeni uyduları çalıştırmak için altyapıyı yükselteceğini ve uzatılabilecek sözleşme kapsamında 15 yıl boyunca operasyonel hizmetler sağlayacağını söyledi. Airbus uzay araçlarının on yılın sonuna kadar konuşlandırılmasını bekliyor.