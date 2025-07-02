  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet, 1 Ağustos'tan itibaren Cenevre uçuşlarına başlıyor
Takip Et

AJet, 1 Ağustos'tan itibaren Cenevre uçuşlarına başlıyor

AJet, İsviçre'nin Cenevre şehrine uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet, 1 Ağustos'tan itibaren Cenevre uçuşlarına başlıyor
Takip Et

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arasında 1 Ağustos'ta başlayacak direkt seferler, ay boyunca haftanın 4 günü (pazartesi, perşembe, cuma ve pazar) karşılıklı yapılacak.

Biletler avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu

Bu kapsamda 59 dolar/avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan avantajlı biletler, AJet mobil uygulaması ile internet sitesinden satın alınabilecek.

Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyorBalıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediyorGündem

 

Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destekMigros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destekŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
“Dijitalde Güvendeyim” projesiyle Visa, dijital dolandırıcılığa karşı harekete geçti
“Dijitalde Güvendeyim” projesiyle Visa, dijital dolandırıcılığa karşı harekete geçti
Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destek
Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destek
Hepsiburada, 2025’in ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı
Hepsiburada, 2025’in ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı
Üretimde ve iç pazarda lider olan Şenpiliç, ihracat pazarlarında da en büyük ilk 3 arasında
Üretimde ve iç pazarda lider olan Şenpiliç, ihracat pazarlarında da en büyük ilk 3 arasında
VakıfBank Kültür Yayınları’nın lezzet dolu kitabı “Peynir” dünyanın en iyisi seçildi
VakıfBank Kültür Yayınları’nın lezzet dolu kitabı “Peynir” dünyanın en iyisi seçildi
Argüden Akademi Genel Sekreterliğine Alp Halil Yörük atandı
Argüden Akademi Genel Sekreterliğine Alp Halil Yörük atandı