AJet, Ankara’dan Saraybosna ve Üsküp seferlerine başlıyor

Ankara’da dış hatlarda hızla büyüyen AJet, Ankara’yı iki başkente daha bağlayacak.

Tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle Balkanların gözde kentleri Saraybosna ve Üsküp’e İstanbul’dan seferleri olan AJet, şimdi de Ankara’dan seferlere başlıyor.

Ankara’dan Saraybosna’ya 1 Temmuz 2026’da başlayacak direkt seferler çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki gün yapılacak.

2 Temmuz 2026’da başlayacak Ankara-Üsküp seferleri ise perşembe ve pazar günleri olmak üzere iki gün gerçekleşecek.

AJet 2026’da Ankara’dan 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına ekleyecek

Ankara’dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını her geçen gün artıran AJet, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uçuş ağını genişletiyor.

Ankara’dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenleyen AJet, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.